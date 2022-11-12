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浯島文學頒獎 陳慶瀚陳嘉甄兄妹同獲桂冠

中央社／ 金門縣12日電

第19屆浯島文學獎今天頒獎，散文組和短篇小說組首獎由陳慶瀚和陳嘉甄兄妹獲得，他們78歲的母親陪同受獎。陳慶瀚說，文學最重要的是對話；陳嘉甄則是感謝金門這塊文學沃土。

陳慶瀚以「時間的秩序」獲得今年浯島文學獎散文組首獎，他致詞表示，文學最重要的是對話，很高興透過文學與親友或不相識的人對話，這是美好的時刻。陳慶瀚的父親去年以86高齡過世，他說，收到得獎通知時，正好是父親過世滿週年，得獎可說是對父親最好的紀念。

陳慶瀚在文中從資工背景的「時間」角度，回憶父親對兒孫的愛，他提到因COVID-19（2019冠狀病毒疾病），兒孫無法像往年常常回到金門探視，造成父親失落；但情感雖帶來痛苦，卻也在失去時間的同時，帶來生命的意義。

陳嘉甄則以「新婦仔」獲得短篇小說組首獎。她感謝金門這塊文學沃士，金門的人事物，是她寫作的養分。金門話「新婦仔」是童養媳的意思，陳嘉甄說，外婆是童養媳，她從小聽外婆說整個村子裡都是童養媳，每個童養媳「價碼」都記得，「新婦仔」靈感就是來自外婆所說的故事。除了童養媳，文中也寫出早年金門習俗，包括收爐口、拜東施娘等，得到評審的肯定。

陳慶瀚和陳嘉甄來自金沙鎮陽翟，家中有4兄妹，其中3人博士、1人碩士。陳慶瀚是法國法蘭西孔德大學資訊與自動化工程博士，現任中央大學資工系教授；陳嘉甄為政治大學教育博士，現擔任板橋海山國小教師。陳慶瀚和陳嘉甄78歲的母親，陪同他們一同上台受獎，分享榮耀。

至於新詩組，獲得首獎的邱瀟君，與金門雖並沒有深厚淵源，但長期旅美的她表示，在洛杉磯出席趙銅金將軍喪禮時，聽到一名老將軍說「我不買房子，我在老家有一大塊土地」，而發想寫下「將軍令─葬禮前的採訪」這首詩，留下老兵為金門流下的血和淚。67歲的她感謝文化局頒給她這座「終身成就獎」。

評審代表路寒袖表示，台灣各縣市的文學獎都會要求注入在地元素，許多地在地題材已被過度書寫，唯有金門特別，他觀察在地作家以家鄉為題材最多的是金門，到現在還寫不完。

金門縣長楊鎮浯表示，浯島文學獎辦理19年來，展現了對這塊島嶼的關懷，而作者在梳理生命過後的感動或感傷也都躍然紙上，串接了過去、現在，並開啟未來；縣府將持續提供空間，讓好的作品被看見，有志投身文壇者，有創作機會。

金門 文組

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