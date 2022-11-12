屏東9旬嬤當快樂炊煮志工 潘孟安頒獎鼓勵銀髮族投入

「因為志工服務，讓我的精神好富有！」屏東縣政府今天舉辦志願服務暨好讚選拔、合作社聯合表揚，其中，年紀最長90歲的里港潮厝社區林珠美，8年前加入社區關懷據點炊煮志工行列，樂與長者分享一身好廚藝，獲頒志工獎；縣長潘孟安感謝默默奉獻的志工，讓社會角落湧現溫暖，並打趣說卸任後也將加入志工大家庭行列，共創屏東向前的服務願景。

潘孟安說，志工隊無懼疫情，跨越彼此距離，讓社會角落湧現關懷溫暖，展現南國志願服務之美，屏東已經連續6年0本土登革熱，都是志工努力的結果；歡迎並鼓勵退休、高齡者投入志工服務並取得志願服務紀錄冊，使服務時數得以紀錄並保障服務權益，另由辦理年度耆銀團隊獎，激勵友善高齡志工服務環境具傑出及值得學習隊伍，善用高齡人力，「銀」接屏東永續高齡社會參與城市。

林珠美阿嬤8年前社區據點成立即加入志工隊，是餐飲志工最高齡的「七仙女」之一，小時候雖未受過國民教育，她卻有一身好廚藝，包粽、炊粿、豆腐製作樣樣精通，都是自學與一次次的研究改良而來，更在70歲學習游泳，持續保持晨泳習慣，82歲加入志工行列，穿梭廚房備菜；她說，可以愉快地聊天交朋友，樂當班長好助手，走出家門不無聊，每天都快樂，精神上好富有。

獲頒金質獎的謝喜停86歲是竹田人，16歲屏女畢業考上竹田二崙村的農忙托兒所，對音樂、歌唱跳舞充滿熱忱與興趣，年輕時接觸村里農會家政班，發揮所長帶領社區長輩康樂活動開啟志工生涯，平假日奔波於教職工作及社區活動，甘之如飴；任托兒所教職生涯長達45年，有三代家庭皆是學生的紀錄，致力連結各項資源讓在地孩童接觸多元學習，是鄉里口中的「明星老師」。