金門辦鄉村市集 上千親子開心參與動物派對超嗨

疫情趨緩，金門縣金寧鄉公所今天舉辦「鄉村市集之秋日動物派對」活動，吸引上千名親子到場同樂，現場還推出打卡送動物造型髮箍，吸引民眾排隊兌換，大家戴上各種可愛的動物髮箍，讓現場頓時成為動物派對，相當溫馨。

這場名為動物派對的活動，一早就吸引不少親子到場參加，大家悠閒逛攤位買美食小物相當開心，現場還有魔術表演，讓小朋友超開心，表演區都被小朋友層層包圍，現場不時傳出笑聲與驚呼聲。

此次鄉村市集的主題將是多元開放式為主，打造充滿童趣氛圍的歡樂風格，設攤內容種類有: 親子DIY區、闖關遊戲區、美食充電站、政令宣導及表演野餐區。

金寧鄉長楊忠俊表示，鄉村市集近年來舉辦都受到鄉親的喜愛，這場「鄉村市集之秋日動物派對」是以親子同樂為主軸，因為疫情的關係，大家都悶很久，所以今天到場的人特別踴躍，希望親子都能玩得開心。

楊忠俊也說，近年來他積極推對金寧鄉的觀光發展，輔導古寧頭社區推出石蚵遊程體驗，盼讓社區可以有自主財源，社區能永續發展；另外，隨著金門大橋開通，也針對幾條道進行拓寬，還會打造金門大學城，未來也會有轉運站，希望大家都能支持，他會持續來推動。

今天的親子DIY體驗，安排大小朋友一起動手製做動手製做絹印帆布袋，讓家人有更多機會互動與共同學習。而在地小農文創區及熟食區以在地自產自銷，以最新鮮的農產品為主打。