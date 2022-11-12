不讓「種樹百里」影響選情 投票日前逾九路面完成刨鋪

屏鵝公路「種樹百里」工程暑假開工後，因分段施工引發塞車和回填爛路造成車損，民怨炸鍋，不僅成為縣長選戰的議題，甚至可能衝擊執政黨選情；公路總局第3區養護工程處說，投票日前將完成逾九成路面刨鋪，全線4標41個工區，38個工區18日前即可完成，第3標難度最高的枋寮水底寮段北端700公尺已在9日完工，至內獅國小段預定月底前完成。

行政院長蘇貞昌指示辦理「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」，7月動工後定明年1月15日完工，包括電桿下地和植栽更新，經費48.8億元；公路總局3工處說，為降低暑假期間的交通衝擊，交通流量大的路段均延至9月施工，還改到夜間施工，目前正分段重新刨鋪的收尾工程，逾九成在18日前完成，第3標枋寮大橋至內獅國小約5公里長的3個工區趕工中，但要視台電停電切換改接進度，預定本月底完成。

3工處9日完成路面刨鋪的枋寮水底寮段北端700公尺工程，因交通繁忙，是工程難度最高的工區；3工處說，該段為台1線與台17線路線交會處，是南來北往的車輛往來屏東、台東及高雄必經道路，水底寮路段中，最北端由台1線與台17線交叉至中華路口間短短700公尺，被交通部列為全台公路四大壅塞熱點之一，道路兩旁電桿林立外，上方佈滿密密麻麻的電纜線，造成該段街道視景凌亂，都市景觀不佳。

3工處說，該段9月12日才進場施工，因兩旁商家密集，為降低商家營業及用路人交通衝擊，電桿下地改採夜間施工，由台電及中華電信佈放地下纜線、拔除地上電桿、人手孔蓋下地等作業，縣警局交通隊配合沿線各路口號誌架空，電纜線一併地下化，9日路面重新鋪設後，行路品質提升外，給用路人乾淨天際線和行車開闊視野，全段年底完工後，展現美麗新風貎。