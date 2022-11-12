影／高雄今晨空氣品質奇糟！ 環保局指汙染源來自中部

高雄今天清晨霧濛濛一片，空氣品質奇糟，據環保署上午8點監測資料顯示，高雄共有8測站出現橘色警示，1站紅色警戒，高市環保局表示，主要是中部累積的汙染物隨北風南下之高雄，加上晨霧擴散不佳所致，昨晚已前啟動應變，包括要求興達電廠停機降載。

高市環保局空噪科長王亭鈞今早說，中部累積的PM2.5昨夜隨北風南下，加上夜間濕氣高，致高雄今早亦出現晨霧，進而造成大範圍空氣品質不佳。環保局昨晚已提前通報轄內20家大型工廠啟動應變措施，請各大工廠配合減排，減緩空氣品質惡化。

王表示，今天仍持續加強應變，要求35家大工廠降載減排，其中興達電廠3部機組停機，1部機組降載操作。台塑、中油、中鋼公司製程提升防制效率，降低負載。

環保局也赴本洲、大發、林園及臨海等工業區稽查汙染源，並利用連續自動監測設施(CEMS)，24小時監控工廠汙染物排放濃度，標絕異常排放。此外也加強橋頭、楠梓、鳳山及小港區道路洗掃，以減少揚塵；抽查餐飲業油煙防制設備使用效率。加強轄內30大營建工地巡查，要求提升灑水頻率。