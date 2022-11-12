高雄今空品欠佳 民團明邀市長候選人發表空汙治理政見

高雄今天戶外空氣品質不佳，上午7時，各測站AQI為「橘色提醒至部分紅色警示」等級，環保局表示已在昨天通知20大工廠減排降載。

根據高雄市環保局空品觀測趨勢，11日下午起，中部高濃度PM2.5往南，並滯留於高雄，今天風速弱、有濃霧，整體擴散條件不佳，易造成PM2.5及臭氧易累積。

整體今天高雄空品趨勢，上午8時至下午1時，為橘色提醒至部分紅色警示。下午2時至深夜11時，為普通至橘色提醒等級。建議上午8時至下午1時，所有族群都要減少及避免戶外劇烈運動。下午2時至深夜11時，敏感族群減少戶外劇烈運動。

環保局表示，關於防空汙的應變作為，昨天已依據空品資料，下午近5時許通知台電、中油等20處大型工廠，夜間提前要求工廠啟動應變，執行降載減排作業。今天上午8時許通報台塑、中鋼等35處大型汙染源，採取降載減排措施。

南部每到秋冬季節空汙防制壓力加大，市府強調，經過多方努力，空品狀況大有改善。正值地方選舉期間，南部反空汙聯盟要求候選人提出空汙防制政見，回應市民期待，也將在明天舉辦集會。

南部反空汙聯盟表示，面對聯合國氣候峰會COP27向世界各國、城市及經濟體呼籲汰除化石燃料的使用及投資，高雄在地環團發起「2022反空汙、要健康活動」，11月13日周日下午2時在高雄市政府前集會，邀請市長候選人發表氣候與空汙治理政見，並簽署健康政策承諾。