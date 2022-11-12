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高雄今空品欠佳 民團明邀市長候選人發表空汙治理政見

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄在地環團發起「2022反空汙、要健康活動」，11月13日周日下午2時在高雄市政府前集會，邀請市長候選人發表氣候與空汙治理政見。圖／主辦單位提供
高雄在地環團發起「2022反空汙、要健康活動」，11月13日周日下午2時在高雄市政府前集會，邀請市長候選人發表氣候與空汙治理政見。圖／主辦單位提供

高雄今天戶外空氣品質不佳，上午7時，各測站AQI為「橘色提醒至部分紅色警示」等級，環保局表示已在昨天通知20大工廠減排降載。

根據高雄市環保局空品觀測趨勢，11日下午起，中部高濃度PM2.5往南，並滯留於高雄，今天風速弱、有濃霧，整體擴散條件不佳，易造成PM2.5及臭氧易累積。

整體今天高雄空品趨勢，上午8時至下午1時，為橘色提醒至部分紅色警示。下午2時至深夜11時，為普通至橘色提醒等級。建議上午8時至下午1時，所有族群都要減少及避免戶外劇烈運動。下午2時至深夜11時，敏感族群減少戶外劇烈運動。

環保局表示，關於防空汙的應變作為，昨天已依據空品資料，下午近5時許通知台電、中油等20處大型工廠，夜間提前要求工廠啟動應變，執行降載減排作業。今天上午8時許通報台塑、中鋼等35處大型汙染源，採取降載減排措施。

南部每到秋冬季節空汙防制壓力加大，市府強調，經過多方努力，空品狀況大有改善。正值地方選舉期間，南部反空汙聯盟要求候選人提出空汙防制政見，回應市民期待，也將在明天舉辦集會。

南部反空汙聯盟表示，面對聯合國氣候峰會COP27向世界各國、城市及經濟體呼籲汰除化石燃料的使用及投資，高雄在地環團發起「2022反空汙、要健康活動」，11月13日周日下午2時在高雄市政府前集會，邀請市長候選人發表氣候與空汙治理政見，並簽署健康政策承諾。

主辦單位指出，目前已獲民進黨陳其邁、國民黨柯志恩、無黨籍曾尹儷3名市長候選人答應出席，另一無黨籍候選人鄭宇翔則尚在聯繫確認中，希望在12日公辦政見會的隔天，另外成為一場高雄環境與氣候政見的交鋒。環團期許候選人對於空品的加嚴改善及鋼鐵石化業的減汙減碳能夠有更多的政策方略，讓市民能夠為健康空氣與永續環境投下一票。

高雄今天戶外空氣品質不佳，上午7時，各測站AQI為「橘色提醒至部分紅色警示」等級。記者王慧瑛／攝影
高雄今天戶外空氣品質不佳，上午7時，各測站AQI為「橘色提醒至部分紅色警示」等級。記者王慧瑛／攝影

PM2.5 高雄市 COP27 高雄市選舉 2022大選

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