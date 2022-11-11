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屏東聖誕節點燈 泡泡雪花狂放送親子High翻

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
2022屏東聖誕節今晚上點燈，雪廳降花動態秀特別加碼，看到雪花機狂送泡泡雪花，小朋友High到最高點，搶先感受聖誕氣氛。記者魏斌／攝影
2022屏東聖誕節今晚上點燈，雪廳降花動態秀特別加碼，看到雪花機狂送泡泡雪花，小朋友High到最高點，搶先感受聖誕氣氛。記者魏斌／攝影

「今年聖誕節不用衝北海道，來屏東！」2022屏東聖誕節今晚上點燈，屏東縣長潘孟安與佳賓共同點亮12公尺高主燈，僅在國定例假日限時推出的雪廳降花動態秀特別加碼，看到雪花機狂送泡泡雪花，在場小朋友High到最高點，滿場追逐，搶先感受聖誕氣氛。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年活動會場屏東公園共裝設15座主題燈飾，公園入口處是12公尺高主燈、「璀璨冰山」旋轉音樂盒，搭配公園地景另有「雪映流光」、「雪之湖」等燈飾，即日起至明年1月2日，每天傍晚5點半點燈，讓民眾感受節慶氛圍。

潘孟安表示，去年夢幻聖誕節吸引20餘萬人次到訪，今年疫情趨緩，想過聖誕不用出國，來屏東就可感受雪國氣氛，歡迎國人南下體驗。

傳播處強調，今年活動首度推出「聖誕老人環遊世界」集章活動，現場設置日本、韓國、歐洲、美國、加拿大等5國打卡區，民眾只要集滿印章就可以兌換聖誕小禮品，活動期間扮裝聖誕老人也將帶小幫手們不定時出現，發送糖果及拍攝限量拍立得。

傳播處表示，今年雪廳降花動態秀，安排在每周六、日及國定假日每晚6點至10點，整點鐘下雪一次。今晚上特別加碼，讓與會民眾High翻，不少小朋友看到雪花機強力放送泡泡雪花，滿場奔馳，傳播處強調，雪花成分符合衛生規範，對人體無害，可安心遊玩，但請與雪花機送風口保持距離，以保安全。

雪廳降花動態秀每周六、日及國定假日每晚6點至10點，整點鐘下雪一次。傳播處強調，雪花成分符合衛生規範，對人體無害，可安心遊玩。記者魏斌／攝影
雪廳降花動態秀每周六、日及國定假日每晚6點至10點，整點鐘下雪一次。傳播處強調，雪花成分符合衛生規範，對人體無害，可安心遊玩。記者魏斌／攝影

屏東縣政府 聖誕節 潘孟安

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