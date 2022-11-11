影／銘傳海青班烘焙成果展 專題作品結合時事超吸睛

銘傳大學金門分部海青班烘焙科今日舉行成果展，現場展示海青班烘焙科畢業生苦練多時的好手藝，每道甜點都色香味俱佳，看了賞心悅目，今年專題作品結合時事，名為「戰疫」，透過巧克力、翻糖等元素，呈現出新型病毒像是一場沒有硝煙的戰爭席捲全球，相當吸睛。

銘傳大學承辦僑務委員會「海外青年技術訓練班」，已開辦8年，今天是第40期技術教學成果展，但受到新冠肺炎疫情影響，今年只有6名學生和少數師長和地方仕紳參加，現場大家都對各式漂亮的甜點，留下深刻的印象。

包括金門縣政府教育處長黃雅芬、金門縣副議長周子傑、議員許玉昭、張雲德、金沙鎮長吳有家、金門分部副主任陳仁暐、餐旅管理學系烘焙師傅廖柏懿等人，今天也到場參觀海青班學子的烘焙作品。

烘焙科畢業展總召張嘉儀同學表示，今年專題作品為「戰疫」，主要是結合這兩年的時事，他們花了2個月時間才做出來，上面都是可食用的材料，透過巧克力、翻糖等元素，呈現出新型病毒像是一場沒有硝煙的戰爭席捲全球，在疫情期間，因為行動被侷限、生活受到拘束的無奈，彷彿被灰色情緒籠罩。被疫情偷走的時光，會在花盛開時重新到來，希望疫情早日散去。

陳仁暐則說，海青班烘焙科學生在金門分部學習兩年時光，經由台灣各大飯店點心房主廚教導中西式烘焙甜點，形式豐富多元，現場展示學生苦練多時的好手藝，有「抹茶提拉米蘇」、「荷花酥」、「柚香可麗露」、「海洋貝殼馬卡龍」、「星空巧克力」、「手做珍珠奶茶慕斯」、「桂香雙色可頌」、「特濃布朗尼塔」等，各式甜點饗宴讓來參觀的貴賓與民眾都印象深刻。