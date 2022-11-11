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影／為蒐集「7個1」郵戳 金門郵幣達人何斌盛這樣做

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的郵幣達人何斌盛秀出他今天收集到的蓋有連續7個「1」的信封，上面還看得到是從大膽島郵政代辦處取得，相當特別。記者蔡家蓁／攝影
金門的郵幣達人何斌盛秀出他今天收集到的蓋有連續7個「1」的信封，上面還看得到是從大膽島郵政代辦處取得，相當特別。記者蔡家蓁／攝影

從事導遊工作的何斌盛，集郵的資歷已經有30多年，看準這次百年難得一遇的「111年11月11日」，連續7個「1」，他特別準備了1500個以前蒐集的「軍郵信封」，貼上特色郵票寄到包括總統府、立法院與東沙、南沙等特殊且有郵局代辦所的地方蒐集郵戳，他說，這已經成為他的一種「習慣」，感覺少蒐集一次重要日子，就覺得渾身不舒服。

今年48歲的何斌盛是位郵幣達人，他說，從小就愛蒐集郵票與紙鈔銀元，得知今天是特別的7個1，他事先準備了1500個以前收集的「軍郵信封」，他說，這種軍郵信封以前是配給給外島軍人，每月大概發2個，讓他們可以寫信寄回家，只要使用這種信封，郵資可減半支付，是對軍人的一種優待。

他說，以前自己透過特殊管道買到很多個，這次就將這些罕見的「軍郵信封」貼上歷任的總統郵票，包括蔣介石、李登輝、馬英九與陳水扁等人，還有「帽子歌后」鳳飛飛等人的郵票，事先就寄去多處的郵政代辦處。

何斌盛說，他覺得這些郵政代辦處很有特色，像烏坵、大膽島、馬祖、東沙、南沙等地，一般民眾不容易取得與登島，另外有代辦處的總統府與立法院等處他也沒放過，他請郵政代辦所人員幫忙，在今天蓋上「111.11.11」的郵戳後，再幫忙寄回，因為距離遙遠，很多地方的信封還沒收到，應該下周就會陸續收到。

他說，看到每個信封上都有一張郵資票、一個郵資符誌、兩張郵票；信封上面蓋了7個1的郵戳，讓他超開心的。

除了蒐集今天的郵戳外，據了解，何斌盛在2011年11月11日，也蒐集到「11.11.11-11」郵戳，另外還有在民國99年9月9日9時收集過「99.9.9-9」的五連九趣味郵戳，在民國88年8月8日收集過「88.8.8-8」的五連八趣味郵戳，他說這些都是他最珍貴的收藏品。

相當罕見的帽子歌后鳳飛飛郵票，也是他這次集郵戳的重點之一。記者蔡家蓁／攝影
相當罕見的帽子歌后鳳飛飛郵票，也是他這次集郵戳的重點之一。記者蔡家蓁／攝影
何斌盛特別準備了1500個以前收集的「軍郵信封」，貼上特色郵票寄到包括總統府、立法院與東沙、南沙等特殊且有郵局代辦所的地方蒐集郵戳。記者蔡家蓁／攝影
何斌盛特別準備了1500個以前收集的「軍郵信封」，貼上特色郵票寄到包括總統府、立法院與東沙、南沙等特殊且有郵局代辦所的地方蒐集郵戳。記者蔡家蓁／攝影
看準這次「111年11月11日」，連續7個「1」，集郵達人何斌盛特別準備了1500個「軍郵信封」來收集郵戳。記者蔡家蓁／攝影
看準這次「111年11月11日」，連續7個「1」，集郵達人何斌盛特別準備了1500個「軍郵信封」來收集郵戳。記者蔡家蓁／攝影

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