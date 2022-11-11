影／屏東發大財！潮州春節市集攤位競標10坪飆出18萬

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
潮州鎮春節市集已成小鎮年度盛事，惜因疫情已停辦兩年，明年市集攤位上午競標，一個特區攤位飆出18萬8888元高價。圖為2019年市集空拍。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮春節市集已成小鎮年度盛事，惜因疫情已停辦兩年，明年市集攤位上午競標，一個特區攤位飆出18萬8888元高價。圖為2019年市集空拍。圖／潮州鎮公所提供

屏東潮州鎮明年春節將舉辦6天市集，今上午舉行攤位競標，其中華興路與清水南路口一處特區攤位，擺攤面積約10坪飆出18萬8888元高價，還有一位王姓攤商從金門搭機到本島投標，打算過年期間來擺攤，期盼明年春節轟炸全台兩年多的疫情真能平息，市集人潮爆滿，屏東發大財。

潮州鎮長周品全說，潮州春節市集已有20多年歷史，逢年過節攤商雲集大發利市，成為潮庄成事。不過因新冠疫情席捲全球，春節市集已停辦兩年，前兩年招標抽籤都已到位，還曾有特區攤位飆出38萬8888元高價，但最後卻因疫情緊急喊停。

明年春節市集將在清水南路、華興路、愛河路、民生等路段舉行，全區約1.2公里畫設行人徒步區，從攤位面積約10坪的特區，到9平方公尺約2.7坪的一般區，約可容納近500攤。

上午競標共35人投標，攤商先鎖定位置好、面積大的特區，一位洪姓娃娃機業者為確保搶下黃金攤位，砸下18萬8888元重金搶標特區第一攤。另有一位王姓攤商，從金門搭機來搶商機，他之前曾參加市集，春節前先來台備料，檔期中主打特色台灣小吃，因人潮匯聚，據透露，單日獲利逾10萬元。

周品全表示，因疫情重創，攤商這兩年收入銳減，叫苦連天，雖然今年競標金額未創新高，但公所已做好準備，希望明年春節完全擺脫疫情影響，市集如期展開，人潮滿滿，帶動攤商收益。

公所表示，上午未標出的一般區攤位將於12月6日至8日開放登記，預於12月14日抽籤。往年最高記錄曾吸引3000多人登記抽籤，中籤率約兩成多，據了解，還有人抽中後再轉租，利用春節賺外快。

公所表示，因疫情因素目前無法預估登記情形，若登記人數不足，將不抽資格籤，直接抽籤決定擺攤位置，此外，攤位依規定不得再轉手，若因此引發相關法律責任，訂約人需自行負責。

潮州鎮春節市集攤位上午競標，一個特區攤位飆出18萬8888元高價。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮春節市集攤位上午競標，一個特區攤位飆出18萬8888元高價。圖／潮州鎮公所提供

春節 疫情 屏東

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