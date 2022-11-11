高雄莫德納次世代疫苗11/19日開打 今晚8點開放預約

高雄市莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗11月19日開打，市府將設6處社區接種站，今晚8點起開放預約，65歲以上完成接種送水性殺蟲劑1罐。

高市衛生局表示，高雄今天新增2844例確診病例，盛行率已達31.97％。莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗，預計11月19日在高雄展覽館、鳳山龍成宮、中油宏南訓練教室、旗山區衛生所、美濃區衛生所開打，20日在慈濟岡山園區，可做為12歲以上民眾接種追加劑，65歲以上長輩接種可獲贈家用水性殺蟲劑1罐。

今晚8點起就可到「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統（https://vaccine.kcg.gov.tw/）」預約，醫療院所則預計16日下午4點開放系統預約。

此外中央擴大發放低收入戶、中低收入戶及國小學生每人5劑免費家用抗原快篩試劑。國小預計11月21日前配送到學校，低收入戶及中低收入戶，寄送至縣市政府社會局及公所，配賦後開始發放。另高雄市至今已超過63萬人接種流感疫苗，接率種率達82.5％，11月14日到21日65歲以上長在社區接種種站完成接種，即送精美潔膚皂1盒或其他禮品，送完即止。