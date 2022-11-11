快訊

「波波牙醫」風暴有解？蘇貞昌拍板附帶決議不執行 維持實習名額

幣圈最慘！FTX創辦人身家大蒸發 數日內「160億美元歸零」

高雄光電設置進度超標 備案數全國第一

中央社／ 高雄11日電

高市府今天表示，累計去年至今年10月底全高雄市光電備案容量已超越原定設置目標，備案案件數2778件為全國第一，且漁電共生申設量提前達標、校園光電發電量足供應班班有冷氣

高雄市政府今天在五福國中光電球場舉辦「陽光綠電、創能永續」光電設置容量達標暨光電智慧建築標章頒證活動，由高雄市副市長林欽榮代表頒發。

林欽榮致詞指出，高雄是漁電共生國家示範區，以農漁業為主，綠電為輔，形成新的商業模式，並配合中央2025年太陽光電20GW達標計畫，組成高雄市綠電推動專案小組，透過創能、節能及儲能3大面向，目標在6年內達到1.25GW光電設置量。

統計去年至今年10月底，全高雄市累計光電備案容量為581MW，超越原定目標450MW的1.29倍，且備案案件數2778件更為全國第一；自2012年開始推動校園光電系統，截至今年已完成333所學校太陽光電系統，校數全國第一，且1年內可產生的電力約有1.5億度，供應班班有冷氣所需用電還有餘可賣回給台電。

此外，推動「以漁為本、綠能加值」目標的「漁電共生專案辦公室」為全國唯一針對漁電共生業務的專案辦公室，今年度專辦也繳出了亮眼成績單，漁電共生截至11月初申設量為219.49MW，也已經超過目標值210MW。

林欽榮說，未來高科技半導體外銷將需要再生能源綠電、綠水憑證，高雄市政府因應全球化競爭，將於明年3月智慧城市展成立綠能戰情室，將高雄生產的綠電集中管理調度，以新的商業模式走進全世界貿易體系。未來社會住宅興建也會設立綠電，與台電合作轉化為租金補貼。

高雄市政府工務局表示，配合中央能源政策，市府以「創能」、「節能」及「儲能」為主軸，將土地與建築物空間做最有效率的再生能源規劃與利用。未來太陽光電設置容量達到1.25GW時，預計共可創造超過2000名就業機會、帶動625億元的投資，高雄也會吸引更多高科技產業及人才進駐，逐步實現能源轉型及綠能產業在地深化的願景。

高雄市 班班有冷氣 林欽榮 再生能源

延伸閱讀

高市綠電3項超標 副市長林欽榮預告率先成立綠電戰情室

高捷林園延伸線沿線區段徵收 市府：不同意的不納入

中油今提檢討報告 林欽榮親赴廠區聽取報告、視察

高捷黃線機廠動工 陳其邁：進度只能超前不能落後

相關新聞

台積電高雄廠七奈米製程暫緩 高市曝「已動土」：尊重企業布局

台積電預計在高雄設廠投入7奈米及28奈米製程，台積電總裁魏哲家今天親口證實，高雄廠7奈米製程「暫時延後」。高市經發局表示...

曾獲全國孝行獎孝子付不出母喪葬費 他出手協助善後

曾獲2018年全國孝行獎楷模的孝子韓世傑，父親去世後，獨自照顧中度智能不足的母親及姐妹3人，多年來四處在夜市賣臭豆腐，韓...

地點選好了！唐吉訶德明年進駐高雄展店 千坪店面全台最大

高雄市府經發局今天宣布，台灣人去日本愛逛的24小時營業的唐吉訶德（DON DON DONKI）確定進駐高雄，預計明年第四...

高市綠電3項超標 副市長林欽榮預告率先成立綠電戰情室

因應淨零碳排，能源轉型，高雄市副市長林欽榮今早主持 111年達標暨光電智慧建築標章頒證活動時，除宣布高雄綠電進度3項超標...

影／金門新人挑「7個1」光棍節脫單 高喊要幸福一輩子

今天是難得的「111年11月11日」，連續7個「1」，不少人趁著今天俗稱的「光棍節」選擇脫單，金門就有一對從事觀光業的新...

創生團隊進駐高雄市兩大商圈 要讓「租售」兩字消失

高雄市多處商圈都有沒落現象，人潮不如以往。高市經發局選定中央公園及鳳山中華街兩處商圈設立創生基地，盼透過專業團隊進駐蹲點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。