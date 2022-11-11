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台積電高雄廠七奈米製程暫緩 高市曝「已動土」：尊重企業布局

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台積電高雄廠設在中油五輕煉油廠舊址，在台積電進駐後更名楠梓產業園區，今年8月7日由行政院長蘇貞昌主持動土儀式。圖／本報資料照
台積電高雄廠設在中油五輕煉油廠舊址，在台積電進駐後更名楠梓產業園區，今年8月7日由行政院長蘇貞昌主持動土儀式。圖／本報資料照

台積電預計在高雄設廠投入7奈米及28奈米製程，台積電總裁魏哲家今天親口證實，高雄廠7奈米製程「暫時延後」。高市經發局表示，楠梓產業園區兩座晶圓廠設置計畫無改變，28奈米特殊製程先建廠，日前已動土，完全尊重企業布局的時程規畫。

台積電日前在第3季法說會宣布高雄廠7奈米製程建置「調整中」，立委賴瑞隆9日在立法院提出質詢。今日台積電總裁魏哲家出席工研院院士授證典禮表示，高雄廠的7奈米「暫時延後」，但不會改變製程。

高市經發局長廖泰翔說，楠梓產業園區兩座晶圓廠設置計畫並無改變，因應未來車用及穿戴式裝置等非邏輯IC市場需求，將以現行28奈米特殊製程先行投入建廠，日前已於楠梓園區進行動土。

市府強調，完全尊重企業布局時程規劃，並提供完整協助，盼在互信基礎下，推動高雄廠建廠作業，如期如質完成開發營運目標。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今早在岡山文賢市場受訪也重申，國際級公司對產業的趨勢發展有自己的規畫，大家要用平常心尊重國際大廠決定，「歡迎台積電，但是尊重他們所有的決定」。

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