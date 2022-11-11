曾獲全國孝行獎孝子付不出母喪葬費 他出手協助善後

曾獲2018年全國孝行獎楷模的孝子韓世傑，父親去世後，獨自照顧中度智能不足的母親及姐妹3人，多年來四處在夜市賣臭豆腐，韓母日前辭世，韓無力負擔龐大喪葬費，高市保全公會理事長同時也是殯葬達人的陳紀孝得知後，和善心人士合資，幫助韓世傑今天順利送母親走完人生最後旅程。

「若非萬不得已，沒有一個人，會希望至親離世時，需要被人協助才能圓滿」，高市保全公會理事長陳紀孝，幫助曾在2018年榮獲全國孝行獎的孝子韓世傑，處理母親後事，提及韓世傑的身家困境時，被韓的孝行感動，忍不住說了這番話。

陳紀孝說，韓世傑的父親過世後，獨自一人撫養中度智障的母親以及姐姐和妹妹，也為了能照顧母親和姐妹，他毅然辭去收入穩定的印刷廠工作，四處找夜市擺攤賣臭豆腐為生，雖收入不穩定，但韓仍咬牙苦撐家計，樂觀看待每一天。

日前長期臥病在床的韓母離世，一時無法籌出母親喪葬費用，想到母親一生悲苦弱勢，對於曾獲孝行楷模的韓世傑來說，無疑是一大諷刺，更讓他悲慟萬分。

陳紀孝表示，他在獲悉此事後，間接得知韓世傑也是榮民子弟，被韓的孝心感動，隨即和幾位善心人士籌款，協助韓世傑全力協助韓母後事；陳說，在處理韓母後事期間，多次看到韓世杰和2位智能不足的姐妹互動，韓完全沒有一絲不悅或不耐煩的神情，甚至親自帶著姐姐和妹妹上廁所，對姐姐和妹妹呵護備至，在現今社會上，是少見的親情表現。

陳紀孝說，韓世傑2名智能不足的姐妹，似乎也知道母親已離開，總是在靈堂旁默默啜泣，用別人聽不清楚的言語，自己的方式祭拜母親，令觀者揪心動容。