地點選好了！唐吉訶德明年進駐高雄展店 千坪店面全台最大

高雄市府經發局今天宣布，台灣人去日本愛逛的24小時營業的唐吉訶德（DON DON DONKI）確定進駐高雄，預計明年第四季在大立百貨開店，除日式雜貨商品之外，還有壽司專賣店，千坪面積將是全台最大的旗艦店。

日本有600多家唐吉訶德門市，去年在台北開設台灣第一家門市。高雄市長陳其邁表示，經發局去年初邀請日本團隊來高雄參訪，今年 7 月副市長羅達生率團訪日時主動招商，提供門市地點與補助資訊，成功促投資案。

經發局表示，DON DON DONKI首度南下開設全台最大店鋪，店址選在高雄大立 A、B 兩館 B1 樓，店鋪總面積約1千坪；進駐後可望活絡大立五福商圈，也代表高雄產業轉型有成，帶動整體薪資成長，盼吸引更多指標業者進駐，活絡商業發展。

大統集團指出，大立已有日本蔦屋書店、客美多等數十家經典異國餐飲，DON DON DONKI大立店延續日本門市風格，另有特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區，消費者能吃到新鮮及道地的日本美味。