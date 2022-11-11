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地點選好了！唐吉訶德明年進駐高雄展店 千坪店面全台最大

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
唐吉訶德店址選在高雄大立百貨公司 B1 樓，店鋪總面積約1千坪。圖／高市經發局提供
唐吉訶德店址選在高雄大立百貨公司 B1 樓，店鋪總面積約1千坪。圖／高市經發局提供

高雄市府經發局今天宣布，台灣人去日本愛逛的24小時營業的唐吉訶德（DON DON DONKI）確定進駐高雄，預計明年第四季在大立百貨開店，除日式雜貨商品之外，還有壽司專賣店，千坪面積將是全台最大的旗艦店。

日本有600多家唐吉訶德門市，去年在台北開設台灣第一家門市。高雄市長陳其邁表示，經發局去年初邀請日本團隊來高雄參訪，今年 7 月副市長羅達生率團訪日時主動招商，提供門市地點與補助資訊，成功促投資案。

經發局表示，DON DON DONKI首度南下開設全台最大店鋪，店址選在高雄大立 A、B 兩館 B1 樓，店鋪總面積約1千坪；進駐後可望活絡大立五福商圈，也代表高雄產業轉型有成，帶動整體薪資成長，盼吸引更多指標業者進駐，活絡商業發展。

大統集團指出，大立已有日本蔦屋書店、客美多等數十家經典異國餐飲，DON DON DONKI大立店延續日本門市風格，另有特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區，消費者能吃到新鮮及道地的日本美味。

經發局長廖泰翔說，高雄產業轉型的外溢效應吸引指標商業服務業進駐，唐吉訶德預計創造200個工作機會。

今年7月，高市副市長羅達生（左四）訪日，率團拜會唐吉訶德總部。圖／高市經發局提供
今年7月，高市副市長羅達生（左四）訪日，率團拜會唐吉訶德總部。圖／高市經發局提供

日本 唐吉訶德

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