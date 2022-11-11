高市綠電項超標 副市長林欽榮預告率先成立綠電戰情室

因應淨零碳排，能源轉型，高雄市副市長林欽榮今早主持 111年達標暨光電智慧建築標章頒證活動時，除宣布高雄綠電進度3項超標，更預告明年3月高雄市將成立「綠電戰情室」，相關資訊與中央對接，甚或爭取能代頒綠電憑證，助企業在淨零碳排的全球目標下，進行全球貿易能暢行無阻。

因應國際能源轉型發展趨勢，蔡政府宣示2025年太陽光電20GW計畫，高雄市6年內分攤1.25GW光電設置量。高市副市長林欽榮今早在光電智慧建築標章頒證活動上宣布，高市至今年10月底，累計光電備案容量已達581MW，超越原定目標 450 MW的1.29倍，備案數為2778件，全國第一，強調建物附設綠能將是高雄的DNA。

不只年度光電量超標，林欽榮指高雄漁電共生，今年底申設量設定210MW亦超標，已達219MW，此外全市333校推綠電，全台申設量最多，1年共可產生1.5億度綠電，不僅在校校有冷氣下可支應用電，日後多餘的綠電亦可賣台電分潤。

以五福國中為例，校長何茂通說，學校有屋頂型及球場型光電場，孩子在戶外不僅增加一座風雨球場，一年全校約可發電1.2萬度電，補回班班有冷氣政策的耗能，對學生來說，也發揮環保永續及節能減碳的正面教育。

林欽榮表示，全球130多國都喊出淨零碳排，歐盟預計明、後年設置邊界碳排，未來沒有綠電憑證，會課高稅，高市為此積極協助半導體等高科技廠，取得綠電或綠水憑證。

他同時預告成立綠電戰情室，預計明年3月智慧城市展時展示，目前綠電戰情室已具雛型，未來可彙整綠電生產來源及產量等資訊，與中央對接，或協助認證。未來4年，全市1萬5千戶社宅，頂樓也都將附設綠電，市府會與台電洽談蓄電事宜。將綠能轉成商業模組與全球競爭的戰爭已經開打，綠能是走進世界貿易關鍵的一環，高雄務必動起來。