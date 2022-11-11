影／金門新人挑「7個1」光棍節脫單 高喊要幸福一輩子

今天是難得的「111年11月11日」，連續7個「1」，不少人趁著今天俗稱的「光棍節」選擇脫單，金門就有一對從事觀光業的新人林均叡與陳怡玲選擇在今天上午的11點11分去登記結婚，兩人開心的說，可以在今天這麼特別的日子登記結婚，希望可以幸福快樂一輩子。

今天上午10點多新郎林均叡手持著一束高粱穗充當花束，牽著新娘來到金湖戶政事務所登記，兩人的親友團還起鬨讓兩人先在戶政所外的玫瑰花束牆重演一下求婚戲碼，幸福歡樂的氣氛感染著周遭的人。

據了解，林均叡是從事導遊工作，新娘陳怡玲則在昇恆昌金湖廣場服務，兩人都是從台灣來金門工作，相戀2年後，決定攜手共度一生。