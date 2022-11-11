快訊

台股收復萬四大關！台積電強漲8% 終場彈升503點收14,007點

陸放寬防疫措施 入境隔離由「7+3」縮短為「5+3」

為梨泰院案負責？南韓龍山警察署官員被發現陳屍家中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／金門新人挑「7個1」光棍節脫單 高喊要幸福一輩子

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門一對新人林均叡與陳怡玲選擇在今天上午的11點11分登記結婚，應親友團要求上演求婚。圖／讀者提供
金門一對新人林均叡與陳怡玲選擇在今天上午的11點11分登記結婚，應親友團要求上演求婚。圖／讀者提供

今天是難得的「111年11月11日」，連續7個「1」，不少人趁著今天俗稱的「光棍節」選擇脫單，金門就有一對從事觀光業的新人林均叡與陳怡玲選擇在今天上午的11點11分去登記結婚，兩人開心的說，可以在今天這麼特別的日子登記結婚，希望可以幸福快樂一輩子。

今天上午10點多新郎林均叡手持著一束高粱穗充當花束，牽著新娘來到金湖戶政事務所登記，兩人的親友團還起鬨讓兩人先在戶政所外的玫瑰花束牆重演一下求婚戲碼，幸福歡樂的氣氛感染著周遭的人。

據了解，林均叡是從事導遊工作，新娘陳怡玲則在昇恆昌金湖廣場服務，兩人都是從台灣來金門工作，相戀2年後，決定攜手共度一生。

親友團今天也全程在旁拍照記錄，並見證這幸福的時刻，在完成登記的時刻，朋友們都大喊「甜蜜蜜」、「早生貴子」，他們則對視，甜蜜一笑，只說，希望未來「一切如願、一生幸福、一直快樂、ㄧ世美滿。」

金門一對從事觀光業的新人林均叡與陳怡玲選擇在今天上午的11點11分登記結婚，完成終身大事。圖／讀者提供
金門一對從事觀光業的新人林均叡與陳怡玲選擇在今天上午的11點11分登記結婚，完成終身大事。圖／讀者提供
金門一對新人林均叡與陳怡玲選擇在今天上午的11點11分登記結婚，獲贈金剷子禮盒。圖／讀者提供
金門一對新人林均叡與陳怡玲選擇在今天上午的11點11分登記結婚，獲贈金剷子禮盒。圖／讀者提供
金門一對新人林均叡與陳怡玲選擇在今天上午的11點11分登記結婚，兩人甜蜜合影。圖／讀者提供
金門一對新人林均叡與陳怡玲選擇在今天上午的11點11分登記結婚，兩人甜蜜合影。圖／讀者提供

結婚 金門

延伸閱讀

影／離島首座100%再生紙圖書館進駐金門 閱讀新空間

賽事心得／金門鐵人三項 金光閃耀總冠軍！

影／金門啟動風獅爺復育？ 20隻Q版風獅爺吸引民眾搶拍

金門刮「韓風」！縣府攜手CJ ENM集團將拍韓劇行銷觀光

相關新聞

高市綠電項超標 副市長林欽榮預告率先成立綠電戰情室

因應淨零碳排，能源轉型，高雄市副市長林欽榮今早主持 111年達標暨光電智慧建築標章頒證活動時，除宣布高雄綠電進度3項超標...

影／金門新人挑「7個1」光棍節脫單 高喊要幸福一輩子

今天是難得的「111年11月11日」，連續7個「1」，不少人趁著今天俗稱的「光棍節」選擇脫單，金門就有一對從事觀光業的新...

創生團隊進駐高雄市兩大商圈 要讓「租售」兩字消失

高雄市多處商圈都有沒落現象，人潮不如以往。高市經發局選定中央公園及鳳山中華街兩處商圈設立創生基地，盼透過專業團隊進駐蹲點...

高雄番茄「瘋欉」農民哀嚎 中央今公告相關救助資訊

今年氣候異常，氣溫偏高，造成高雄美濃、杉林、旗山及六龜等小番茄產地，生產異常接連傳出病蟲害及嚴重裂果等情形，昨天高雄市長...

影／金門啟動風獅爺復育？ 20隻Q版風獅爺吸引民眾搶拍

聽過復育魚、蝦，但你聽過復育風獅爺嗎？風獅爺是金門著名的吉祥物，2022金門海洋藝術季這次就有一組很受歡迎的裝置藝術~「...

感念母校栽培捐代表畫作 屏東大學黃光男美術館開幕

國寶級畫家黃光男為感念屏東師專時期母校的栽培，特別捐贈47件代表畫作給屏東大學，成立「黃光男美術館」，今天下午在屏師校區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。