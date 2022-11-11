創生團隊進駐高雄市兩大商圈 要讓「租售」兩字消失

高雄市多處商圈都有沒落現象，人潮不如以往。高市經發局選定中央公園及鳳山中華街兩處商圈設立創生基地，盼透過專業團隊進駐蹲點，串連社區與店家凝聚共識，另協助媒合青年店家進駐，帶動商圈轉型提升競爭力。

中央公園附近有玉竹商圈及新崛江商圈，近年不少店鋪張貼租售廣告。10月29日，中央公園商圈「港款」創生基地在玉竹二街啟用，專業團隊提供輔導資源，包括推廣商圈資訊、創業媒合及文創商品開發等項服務，也為中央公園商圈注入青春活力。

除中央公園外，鳳山中華街商圈「下陂（音同皮）頭賣所」創生基地昨日開幕。駐點經理張翠芸指出，基地位處捷運橘線鳳山站2號出口，由高科大、鳳山社大及鳳東文創合作，以清朝時期鳳山最繁榮的街市「下陂頭」為名，諧音有Shopping（購物）與Talk（聊天）意涵，兼具諮詢輔導及商圈入口諮詢角色。

配合「下陂頭賣所」據點開幕，中華商圈串聯50間商圈店家推出消費集點兌換50元面額商圈券暨摸彩券，11月27日舉辦「鳳山吉姆數位漫遊」，攤商將在曹公圳旁舉辦水圳市集，採用中華街吉祥物「吉姆」為主軸，重塑商家品牌。