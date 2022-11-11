快訊

一根菸燒掉39億！家樂福楊梅倉儲大火 23歲拆櫃臨時工起訴

「魔獸」霍華德來台引旋風，球隊「大撒幣」簽球星長期效果有限

幫弟弟搶「魔獸」門票！她狂按訂購卻被1問題難倒：姊姊無能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

創生團隊進駐高雄市兩大商圈 要讓「租售」兩字消失

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「下陂頭賣所」人員在中華街商圈及鳳山市場走讀導覽。圖／高市經發局提供
「下陂頭賣所」人員在中華街商圈及鳳山市場走讀導覽。圖／高市經發局提供

高雄市多處商圈都有沒落現象，人潮不如以往。高市經發局選定中央公園及鳳山中華街兩處商圈設立創生基地，盼透過專業團隊進駐蹲點，串連社區與店家凝聚共識，另協助媒合青年店家進駐，帶動商圈轉型提升競爭力。

中央公園附近有玉竹商圈及新崛江商圈，近年不少店鋪張貼租售廣告。10月29日，中央公園商圈「港款」創生基地在玉竹二街啟用，專業團隊提供輔導資源，包括推廣商圈資訊、創業媒合及文創商品開發等項服務，也為中央公園商圈注入青春活力。

除中央公園外，鳳山中華街商圈「下陂（音同皮）頭賣所」創生基地昨日開幕。駐點經理張翠芸指出，基地位處捷運橘線鳳山站2號出口，由高科大、鳳山社大及鳳東文創合作，以清朝時期鳳山最繁榮的街市「下陂頭」為名，諧音有Shopping（購物）與Talk（聊天）意涵，兼具諮詢輔導及商圈入口諮詢角色。

配合「下陂頭賣所」據點開幕，中華商圈串聯50間商圈店家推出消費集點兌換50元面額商圈券暨摸彩券，11月27日舉辦「鳳山吉姆數位漫遊」，攤商將在曹公圳旁舉辦水圳市集，採用中華街吉祥物「吉姆」為主軸，重塑商家品牌。

經發局長廖泰翔表示，兩處創生基地選定專業經理團隊蹲點，盤點地方特色與串連社區與店家，另媒合青年店家進駐，帶動商圈轉型提升競爭力，期待由專人駐點推動商圈發展特色，帶動人潮、復甦經濟。

中央公園商圈「港款」創生基地在玉竹二街啟用，成員均年輕有活力。圖／高市經發局提供
中央公園商圈「港款」創生基地在玉竹二街啟用，成員均年輕有活力。圖／高市經發局提供
「下陂頭賣所」設在高雄捷運橘線鳳山站2號出口處，也扮演商圈入口諮詢角色。圖／高市經發局提供
「下陂頭賣所」設在高雄捷運橘線鳳山站2號出口處，也扮演商圈入口諮詢角色。圖／高市經發局提供
「下陂頭賣所」設在橘線鳳山站2號出口處，也扮演商圈入口諮詢角色。圖／高市經發局提供
「下陂頭賣所」設在橘線鳳山站2號出口處，也扮演商圈入口諮詢角色。圖／高市經發局提供

團隊 文創 青年

延伸閱讀

水湳中央公園特區 53-74坪 豐邑PARK ONE

影／高雄槍擊案有幾件？ 陳其邁遭藍營質疑

帆宣系統科技進駐高雄亞灣 盼打造示範智慧城市

揮別疫情陰霾 高雄車站4商圈合推秋遊觀光節

相關新聞

創生團隊進駐高雄市兩大商圈 要讓「租售」兩字消失

高雄市多處商圈都有沒落現象，人潮不如以往。高市經發局選定中央公園及鳳山中華街兩處商圈設立創生基地，盼透過專業團隊進駐蹲點...

高雄番茄「瘋欉」農民哀嚎 中央今公告相關救助資訊

今年氣候異常，氣溫偏高，造成高雄美濃、杉林、旗山及六龜等小番茄產地，生產異常接連傳出病蟲害及嚴重裂果等情形，昨天高雄市長...

影／金門啟動風獅爺復育？ 20隻Q版風獅爺吸引民眾搶拍

聽過復育魚、蝦，但你聽過復育風獅爺嗎？風獅爺是金門著名的吉祥物，2022金門海洋藝術季這次就有一組很受歡迎的裝置藝術~「...

感念母校栽培捐代表畫作 屏東大學黃光男美術館開幕

國寶級畫家黃光男為感念屏東師專時期母校的栽培，特別捐贈47件代表畫作給屏東大學，成立「黃光男美術館」，今天下午在屏師校區...

金門刮「韓風」！縣府攜手CJ ENM集團將拍韓劇行銷觀光

金門縣政府今天表示，韓國CJ ENM集團在於文化內容策進院主辦的「2022年TCCF創意內容大會」，2023年台灣計劃發...

高雄電桿冒火花700多戶停電 下班尖峰車潮號誌一度停擺

高雄市仁武區澄觀路與水管路的電線桿今天晚上6時許，不明原因冒出火花，接著故障短路，造成仁春路、鳳仁路、水管路等區域一帶約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。