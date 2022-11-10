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高雄番茄「瘋欉」農民哀嚎 中央今公告相關救助資訊

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市長陳其邁昨天前往美濃區小番茄田勘災。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁昨天前往美濃區小番茄田勘災。記者陳弘逸／攝影

今年氣候異常，氣溫偏高，造成高雄美濃、杉林、旗山及六龜等小番茄產地，生產異常接連傳出病蟲害及嚴重裂果等情形，昨天高雄市長陳其邁會同立委邱議瑩、農委會副主委陳駿季前往美濃勘災，今中央公告番茄辦理現金救助及低利貸款的好消息，將在明天起到11月21日止，都能讓受災達2成以上的番茄農申請。

農業局統計，高雄番茄種植面積約450公頃，各區種植面積以美濃209公頃最多，其次是阿蓮47公頃、旗山37公頃及杉林34公頃。

因各產區近年陸續反映番茄因9到10月高溫乾旱導致生育異常及生長勢差等現象，受災情況逾2成，經市府向農委會爭取，邀集改良場及農糧署了解高雄番茄災損情形，確認已達現金救助門檻，便立刻向農委會爭取番茄每公頃5萬1千元的現金救助及低利貸款。

中央在今天公告，高雄市番茄辦理現金救助及低利貸款，從11月11日起至11月21日止，假日也不休息，受理農民申報。

農業局長張清榮提醒，若農民種植番茄且受災損失達2成以上，務必在11月21日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助，且假日也照常受理申請。

高雄市美濃區，小番茄種植面積占200公頃。記者陳弘逸／攝影
高雄市美濃區，小番茄種植面積占200公頃。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁昨天前往美濃區小番茄田勘災。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁昨天前往美濃區小番茄田勘災。記者陳弘逸／攝影

農委會 美濃 高雄市長 農民

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