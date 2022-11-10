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影／金門啟動風獅爺復育？ 20隻Q版風獅爺吸引民眾搶拍

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門新裝置藝術「風獅爺復育計畫」，吸引不少遊客搶拍。記者蔡家蓁／攝影
金門新裝置藝術「風獅爺復育計畫」，吸引不少遊客搶拍。記者蔡家蓁／攝影

聽過復育魚、蝦，但你聽過復育風獅爺嗎？風獅爺是金門著名的吉祥物，2022金門海洋藝術季這次就有一組很受歡迎的裝置藝術~「風獅爺復育計畫」，20隻造型各異的Q版風獅爺就矗立在歐厝的風獅爺前，吸引不少民眾搶拍，不少人更將照片製作成早安圖，說希望壯大金門的風獅生態系。

2022金門海洋藝術季從上月1日啟動，本屆藝術季共計展出6座大型藝術品，主展場雖以當代藝術家創作布展於莒光樓的作品-舟核為代表，但是布展於歐厝風獅爺的作品「風獅爺復育計畫」，經過藝術家精心策畫及雕琢後，結合原有的風獅爺造型，形成風獅爺群體特色，別具風味，預計將展到明年9月底。

金門縣觀光處科長楊沁杭表示，「風獅爺復育計畫」是由賴彥勳及日籍的宮城有加共同創作完成，作品先原型雕刻然後開製矽膠模具，再印以水泥注模修飾，最後在上色處理。現場布設20匹小型風獅爺，每匹造型不一，各有特色，鑑於藝術季主要與國立故宮博物院合作展出，所以風獅爺藝品主要參考故宮文物「清乾隆 掐絲琺瑯獅尊」、「清銅胎掐絲琺瑯獅子」、「唐 銅鎏金 護法獅」、「清掐絲琺瑯獅子」等不同元素後，創作完成。

楊沁杭也說，風獅爺主要棲息於中國沿海，台灣以及日本琉球群島等地。風獅爺有鎮風、祭煞、防蟲、護風水、解沖等民俗功用，可祈求闔家平安、事業順遂、作物豐收。保護、復育風獅之重要性於此可見。

這個「風獅爺復育計畫」最近成為不少民眾的私密景點，不少民眾都笑稱跟風獅爺家族合影，超有趣的，且這座作品是以太陽能供電方式，所以亮燈時間概定為天黑後3~4小時，早晚拍攝的風格迥異。

有民眾說，此件作品象徵著台日合作的成果，在日籍藝術家宮城有加的詮釋下，更增添日式幽默在風獅爺的徒子徒孫的表情中，且當中有不少風獅爺看起來似乎更像狗，超級可愛的，不少女生都超愛的，還坐在上面拍照取景。

金門的風獅爺復育計畫，有20隻超可愛的風獅爺裝置藝術，不少網紅到場取景。記者蔡家蓁／攝影
金門的風獅爺復育計畫，有20隻超可愛的風獅爺裝置藝術，不少網紅到場取景。記者蔡家蓁／攝影
20隻超可愛的台日風獅爺裝置藝術，吸引不少年輕人到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
20隻超可愛的台日風獅爺裝置藝術，吸引不少年輕人到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣觀光處科長楊沁杭在受訪時表示，「風獅爺復育計畫」的展出將持續到明年的9月底。記者蔡家蓁／攝影
金門縣觀光處科長楊沁杭在受訪時表示，「風獅爺復育計畫」的展出將持續到明年的9月底。記者蔡家蓁／攝影
20隻造型各異的Q版風獅爺就矗立在歐厝的風獅爺前，超級可愛。記者蔡家蓁／攝影
20隻造型各異的Q版風獅爺就矗立在歐厝的風獅爺前，超級可愛。記者蔡家蓁／攝影

風獅爺 金門 藝術家

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