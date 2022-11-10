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感念母校栽培捐代表畫作 屏東大學黃光男美術館開幕

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國寶級畫家黃光男（右）為感念屏東師專時期母校的栽培，特別捐贈47件代表畫作給屏東大學，成立「黃光男美術館」，今天下午舉辦開幕典禮。圖／屏東大學提供
國寶級畫家黃光男（右）為感念屏東師專時期母校的栽培，特別捐贈47件代表畫作給屏東大學，成立「黃光男美術館」，今天下午舉辦開幕典禮。圖／屏東大學提供

國寶級畫家黃光男為感念屏東師專時期母校的栽培，特別捐贈47件代表畫作給屏東大學，成立「黃光男美術館」，今天下午在屏師校區藝文中心舉辦開幕典禮，在藝術創作、文學造詣和文化行政領域都有傑出表現與豐富經歷的他，期盼豐富藝術教育與研究資源，更期待屏東大學藝文中心做為南部重要藝術典藏與交流平台。

黃光男1963年畢業於屏東師範學校，自幼即展現美術創作天分與勤奮不輟意志，一路奮進，從國立藝專、高師大國文系、台師大美術碩士到高師大國文博士；曾任高雄市鼎金國小、高雄市壽山國中教師、屏東師範助教後講師到副教授，43歲時通過甲等特考擔任台北市立美術館首任館長，52歲任國立歷史博物館館長，61歲當選台灣藝術大學校長，69歲任行政院政務委員，71歲獲聘總統府國策顧問，76歲任台南市美術館董事長。

黃光男獲教育部頒發「文化獎」一等勳章、總統府頒發二等景星勳章、法國教育榮譽軍官勳位、外交部頒贈「睦誼外交獎章」、文化部文馨獎銀獎、教育部藝術教育貢獻獎。榮獲國立屏東大學、台南藝術大學與東方設計大學及榮譽博士學位。其個展超過八十次，畫冊與著作超過80本。

屏東大學校長陳永森校說，黃光男教授是當代台灣多才多藝的藝術家，獻身藝術創作超過一甲子，在藝術、文學、管理與行政等皆成就斐然；黃教授對於藝術追求的熱情與執著，以及堅持理想、追求完美、勤奮不懈的精神令人讚嘆。創作已達到筆隨意走、出神入化的境界。

在黃光男美術館開幕前，10日上午也舉辦「黃光男藝術光譜論壇」；此外，屏東大學視覺藝術系碩士班透過展演課程，採「團隊實務策展」方式進行，在任課老師的帶領下，讓同學實際執行與把關每個策展品質，同時培育藝術創作與策展人才。

國寶級畫家黃光男（右）為感念屏東師專時期母校的栽培，特別捐贈47件代表畫作給屏東大學，成立「黃光男美術館」，今天下午舉辦開幕典禮。圖／屏東大學提供
國寶級畫家黃光男（右）為感念屏東師專時期母校的栽培，特別捐贈47件代表畫作給屏東大學，成立「黃光男美術館」，今天下午舉辦開幕典禮。圖／屏東大學提供
國寶級畫家黃光男（右）為感念屏東師專時期母校的栽培，特別捐贈47件代表畫作給屏東大學，成立「黃光男美術館」，今天下午舉辦開幕典禮。圖／屏東大學提供
國寶級畫家黃光男（右）為感念屏東師專時期母校的栽培，特別捐贈47件代表畫作給屏東大學，成立「黃光男美術館」，今天下午舉辦開幕典禮。圖／屏東大學提供
國寶級畫家黃光男（右）為感念屏東師專時期母校的栽培，特別捐贈47件代表畫作給屏東大學，成立「黃光男美術館」，今天下午舉辦開幕典禮。圖／屏東大學提供
國寶級畫家黃光男（右）為感念屏東師專時期母校的栽培，特別捐贈47件代表畫作給屏東大學，成立「黃光男美術館」，今天下午舉辦開幕典禮。圖／屏東大學提供

屏東 美術館 教育部

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