金門刮「韓風」！縣府攜手CJ ENM集團將拍韓劇行銷觀光
金門縣政府今天表示，韓國CJ ENM集團在於文化內容策進院主辦的「2022年TCCF創意內容大會」，2023年台灣計劃發表會上，宣布2023年電視劇「金色假期」(暫定)將與金門縣政府全面性合作，全劇將在金門拍攝與製作，未來可望藉由韓劇高穿透力與收視率，大力行銷金門的觀光，落實「世界金門、無限可能」願景。
縣府觀光處表示，CJ ENM為韓國知名娛樂媒體集團，在韓國媒體、電影和音樂界佔有舉足輕重地位，旗下涵蓋頻道、電影、音樂、現場演出活動、動畫等五個事業體。製播作品包括電影《寄生上流》、夯劇《孤獨又燦爛的神：鬼怪》、《愛的迫降》等，在亞洲流行娛樂界也佔有領導地位。
其中，2022年風靡亞洲的療癒型韓劇《我們的藍調時光》，背景設定在濟州島的漁村，講述每個人物酸甜苦澀的人生故事，雖然故事平凡，卻有療癒人心的力量；從開播前受到極高關注，開播後收視率更是節節高升，因為這齣劇的盛行，成功復甦在疫情下受挫的濟州島觀光人潮，也順勢推出許多旅遊商品。
縣府觀光處長丁健剛表示，今年縣府團隊積極與中影股份有限公司及CJ ENM集團接洽，並多次邀請對方及主創團到金門勘景與會談，誠懇態度感動該集團達成合作。
觀光處表示，金門近年都是朝國際化觀光的目標邁進，除了年底將迎來的沖繩包機及與沖繩合作的尋找風獅爺APP活動，金門擁有許多國際認證的IP值得去開發，像是甫開通的金門大橋，故事性濃厚的戰備坑道，亞洲唯一的歐亞水獺，還有豐富歷史性的風獅爺等等，所以金門是非常值得各個影視團隊前來拍攝取景。
觀光處也說明，影視產業與觀光產業合作，也是時勢所趨，熱門影集的拍攝場景與故事，常成為觀眾、遊客朝聖的景點，間接帶動一個地區的觀光產業發展，像台劇「俗女養成記」、「華燈初上」就因為劇夯而產出該劇的專屬遊程，成功為地方帶入大批觀光人潮。
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