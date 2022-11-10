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馬祖梅石演藝廳斥資5.92億元今上樑 預計112年完工

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣長劉增應與立委陳雪生、國民黨主席朱立倫等人，焚香敬拜，並為大樑鎖上金鎖，祈求上樑大吉。圖／連江縣政府提供
連江縣長劉增應與立委陳雪生、國民黨主席朱立倫等人，焚香敬拜，並為大樑鎖上金鎖，祈求上樑大吉。圖／連江縣政府提供

斥資5.92億元的馬祖梅石演藝廳統包工程今天舉行上樑典禮，預計112年完工，未來將配合馬祖旅遊季來規劃發展適合的劇目，連江縣政府也說，將藉由高水準表演藝術場所培養與串聯表演藝術產業生態鏈，搭配「大梅石計畫」結合既有軍事設施再利用之觀光休閒產業空間，形塑文化教育與經濟效益並俱的園區。

這項上樑典禮在今天上午舉行，主典者是連江縣長劉增應、陪典者有立法委員陳雪生、國民黨主席朱立倫、文化部副司長吳宜璇、議長張永江等人，整個典禮依循古禮，先恭讀疏文，焚香敬拜，並為大樑鎖上金鎖，祈求上樑大吉、根基永固、工程平安順利。

斥資5.92億元的馬祖梅石演藝廳，為地下1層及地上6層之建築物，共有609個席位，總樓地板面積約6,967平方公尺，並提供96個停車位，搭配既有之交通接駁系統，未來可以改善演藝廳及梅石村落的停車需求。

因應馬祖從戰爭走向和平、從封閉走向開放、從戰地走向觀光的歷史軌跡，這座演藝廳的設計概念以馬祖的保育類動物「黑嘴端鳳頭燕鷗」的頭冠、鳥喙、羽翼三個代表特徵透過折板手法轉化成主體外觀之造型與配色，象徵「和平之鷗」，體現馬祖列島自宋朝起的閩東聚落歷史人文；20世紀中葉搖身一變為世界冷戰前線基地；如今化身為兩岸和平交流的橋樑、人類追求和平的象徵。

演藝廳是以馬祖地區之民眾以及觀光客為主要服務對象的專業等級表演藝術設施，未來將配合馬祖旅遊季來規劃發展適合的劇目。另外也期望能提供在地表演劇團與音樂團體一個合適的表演藝術場所及相關劇團發展設施與空間，平衡中央與地方基礎建設，豐富地方民眾的文化生活，使離島偏鄉都有平等享受文化生活的能力。

馬祖梅石演藝廳統包工程今天舉行上樑典禮，禮儀小姐挑著傳統牲禮。圖／連江縣政府提供
馬祖梅石演藝廳統包工程今天舉行上樑典禮，禮儀小姐挑著傳統牲禮。圖／連江縣政府提供
馬祖梅石演藝廳統包工程今天舉行上樑典禮，台馬兩地政商主管都到場。圖／連江縣政府提供
馬祖梅石演藝廳統包工程今天舉行上樑典禮，台馬兩地政商主管都到場。圖／連江縣政府提供
斥資新台幣5.92億元的馬祖梅石演藝廳統包工程今天舉行上樑典禮。圖／連江縣政府提供
斥資新台幣5.92億元的馬祖梅石演藝廳統包工程今天舉行上樑典禮。圖／連江縣政府提供

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