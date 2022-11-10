馬祖梅石演藝廳斥資5.92億元今上樑 預計112年完工

斥資5.92億元的馬祖梅石演藝廳統包工程今天舉行上樑典禮，預計112年完工，未來將配合馬祖旅遊季來規劃發展適合的劇目，連江縣政府也說，將藉由高水準表演藝術場所培養與串聯表演藝術產業生態鏈，搭配「大梅石計畫」結合既有軍事設施再利用之觀光休閒產業空間，形塑文化教育與經濟效益並俱的園區。

這項上樑典禮在今天上午舉行，主典者是連江縣長劉增應、陪典者有立法委員陳雪生、國民黨主席朱立倫、文化部副司長吳宜璇、議長張永江等人，整個典禮依循古禮，先恭讀疏文，焚香敬拜，並為大樑鎖上金鎖，祈求上樑大吉、根基永固、工程平安順利。

斥資5.92億元的馬祖梅石演藝廳，為地下1層及地上6層之建築物，共有609個席位，總樓地板面積約6,967平方公尺，並提供96個停車位，搭配既有之交通接駁系統，未來可以改善演藝廳及梅石村落的停車需求。

因應馬祖從戰爭走向和平、從封閉走向開放、從戰地走向觀光的歷史軌跡，這座演藝廳的設計概念以馬祖的保育類動物「黑嘴端鳳頭燕鷗」的頭冠、鳥喙、羽翼三個代表特徵透過折板手法轉化成主體外觀之造型與配色，象徵「和平之鷗」，體現馬祖列島自宋朝起的閩東聚落歷史人文；20世紀中葉搖身一變為世界冷戰前線基地；如今化身為兩岸和平交流的橋樑、人類追求和平的象徵。