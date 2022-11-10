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岡山和平紀念公園大改造 小朋友直呼「好好玩」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
這座結合山訓公功能溜滑梯，是岡山和平公園中最夯的遊具。記者王昭月／攝影
這座結合山訓公功能溜滑梯，是岡山和平公園中最夯的遊具。記者王昭月／攝影

國內首座紀念228事件的岡山和平公園，歷史30多年，園區老舊不符現代要求，高雄市政府投入2000萬，在不移除樹木之下改造活化，今午歡喜啟用，鄰近幼稚園小朋友率先體驗，盪鞦韆飛高高，攀繩溜滑梯，競走平衡木，直呼好好玩。

岡山和平公園是全台首座228紀念園，也是岡山區第二座全新改造的特色公園，占地2.5公頃，原本種滿林木，滿園綠意，經整建後，中央廣場的鋪面換新，也揮別千篇一律的罐頭遊具，周邊環園步道整平拓寬，公廁及照明品質都提升。

和平公園今午啟用，地方里長、民代都到場同賀，副議長陸淑美肯定市府聽到地方改造公園的心聲，但好要更好，指園區雖有鳥叫蟲鳴，但不能沒有花香，建議工務局養工處種植花卉，增添美感。

養工處長林志東說，岡山區鐵道東側的竹圍里、後紅里一帶，人口逾8千人，需有更好的休憩空間，經立委邱志偉協助向營建署爭取前瞻預算補助改造，一新風貌。但由於具歷史性，因此採低衝擊開發，保留歷史紋理，新造的兒童遊戲場經檢驗，更符合規範。

工務局長楊欽富說，北高雄發展迅速，岡山位在S科技廊帶的核心，未來將成高雄的蛋黃區，岡山和平公園是重要的綠地，也具歷史意義，因此朝特色公園設計，希望達到老中青三代共融，讓0歲到100歲都能使用。市府近年在縣區的建設比例，也逐步從40%向上提升。

養工處表示，岡山和平公園改造案，在主入口軸線保留入口琴鐘意象廣場、多功能文化廣場空間及紀念碑地景丘作為歷史藝文廊道，廣場兩側種植喬木，並建置環狀散步道，森林漫步區內內設有特色遊戲區、體健活動區，均保留既有林蔭，足與岡山河堤公園互相輝映。

國內首座紀念228事件的高雄岡山和平公園，市高雄市政府投入2000萬，在不移除樹木之下改造活化，今午歡喜啟用。記者王昭月／攝影
國內首座紀念228事件的高雄岡山和平公園，市高雄市政府投入2000萬，在不移除樹木之下改造活化，今午歡喜啟用。記者王昭月／攝影
岡山和平公園揚棄罐頭遊具，增設結合山訓等工能的體健設計，小朋友玩得不亦樂乎。記者王昭月／攝影
岡山和平公園揚棄罐頭遊具，增設結合山訓等工能的體健設計，小朋友玩得不亦樂乎。記者王昭月／攝影
岡山和平公園揚棄罐頭遊具，改造為特色公園，小朋友爭玩各式鞦韆，直呼好好玩。記者王昭月／攝影
岡山和平公園揚棄罐頭遊具，改造為特色公園，小朋友爭玩各式鞦韆，直呼好好玩。記者王昭月／攝影
高雄市工務局長楊欽富表示，岡山和平公園改造案，朝特色共融公園設計發展。 記者王昭月／攝影
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岡山 飛高高 溜滑梯

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