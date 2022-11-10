金門家扶寒冬送暖活動將登場 書法大師愛心揮毫贈墨寶

金門家扶中心即將於12月4日舉辦寒冬送暖園遊會活動，地方書法家孫國粹邀約金門縣文藝協會理事長張君玉及書法家翁清土、洪壽森、張水團等人，今天在家扶中心一樓大廳，現場揮毫100份作品，屆時將提供給這一次贊助家扶中心寒冬送暖園遊會助學捐款的鄉親，只要捐1萬元即可挑選一幅大師的墨寶。

今年受到疫情影響，正是經濟情形最嚴苛的狀況，金門家扶中心全年度助學經費籌措短少近3分之1，得知這種情況不少地方的書法大師紛紛響應書寫墨寶的活動；金門縣文藝協會理事長張君玉表示，希望透過書法同好一齊的努力，協助家扶中心在今年的寒冬送暖園遊會活動中，可以籌措到足夠的資源，來幫忙金門地區弱勢的兒童，讓他們在生活及求學中沒有不足和遺憾，真正替金門兒童給與有效的協助，讓孩子們可順利成長。

金門家扶中心扶幼主委楊肅謙也指出，今年疫情看起來有接近尾聲的跡象，但卻是考驗的開始，百業待興，大家都不知道何時才能恢復以前的榮景，不景氣也影響民眾捐款的意願，他說，家扶中心此次也無法置身疫情之外，受疫情最大的影響就是今年籌措的經費將近有3分之1的落差，極待善心人士的協助，把不足的地方，透過鄉親大眾的力量，彌補弱勢兒童照顧經費的不足。