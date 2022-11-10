助金門傳統建築回春 縣府112年首辦活化標租

金門縣政府今天表示，民國110年起陸續完成11棟傳統建築修復工作，近期舉辦活化標租說明會，並將於112年第1季首次辦理標租作業，盼提升民眾參與傳統建築保存及再利用意願。

縣府建設處發布新聞表示，縣府為永續保存傳統建築，自106年起推動傳統建築地上權設定，110年起陸續完成11棟傳統建築修復工作，透過增添現代設備與空間再利用，維護傳統建築風貌，並改善老舊聚落公共安全與公共衛生等問題。

建設處近日辦理「111年度金門縣傳統建築活化利用標租說明會」，對外公開介紹8案10棟已完成修復的傳統建築，說明活化利用相關的理念及方式；並由國立金門大學建築系副教授曾逸仁團隊，解釋傳統建築活化再利用業務所設定的架構、法規與執行流程，並介紹活化個案。

建設處長李有忠表示，縣府投入傳統建築風貌維護工作超過20年，除自90年訂定「金門縣維護傳統建築風貌獎助自治條例」，獎勵民眾主動保存與維護傳統建築，更在近年透過租賃及最高限額抵押權方式，以30年為期進行活化再利用，協助傳統建築在修復之後重獲新生，為金門打造更多文化觀光亮點，進一步帶動地方經濟發展與文化活力。

李有忠表示，縣府預計112年第1季辦理傳統建築活化利用標租作業，這是縣府首度推動傳統建築活化利用，期望透過比過去更為彈性而開放的活化方式，成為傳統建築修復活化利用的標竿，提升民眾參與傳統建築保存及再利用意願。有興趣的民眾可持續關注縣府相關消息。