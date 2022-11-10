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大林煉油廠事故報告待第三方鑑定 中油：持續善後

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

中油今（10）日再次為發生於10月27日的大林煉油廠工安事故，向大林蒲鄉親、社會大眾致十二萬分歉意，中油指出，事故調查報告已經送交高市府，等待第三公正單位檢和鑑定；對於後續善後復原工作，中油表示，將依高市府指示、鄉親及專家建議，作完善規劃並落實執行。

中油指出，發生火警第三重油加氫脫硫工場，已於10月27日停止運作，並於11月1日收到高市府勞工局勞動檢查處停工通知，目前第三重油加氫脫硫工場為全面停工狀態。

中油表示，第三重油加氫脫硫工場事故調查報告已依指示陳送高雄市政府，待經第三公正單位檢核鑑定後，儘速安排向大林蒲鄉親說明。後續將依第三公正單位所檢核認可的根本原因及改善對策，研提具體可行的改善執行方案並落實執行，同時研擬預防事故再度發生的教育訓練計畫，提昇員工專業應變能力及風險意識。

中油強調，大林煉油廠各設備、設施皆符合相關法令規定並取得各項許可證照，並定期執行檢測及預防保養計畫，為能進一步掌握全公司各生產設備、設施的安全情況，將進行全公司工安總體檢工作，並檢討設備生命週期作為汰換更新的規劃。

至於儲槽呼吸閥及設備元件檢測改善，中油將持續增購先進檢測儀器（紅外線顯像測漏儀；FLIR），精進各項檢測及設備元件洩漏預防作業。

中油表示，已將不適任員工立即調整職務，並同時對員工實施從事工作及預防災害專業訓練。貪瀆員工不管在職或退休，皆會配合檢調調查，追查到底，並強化各項廉政宣導及教育訓練。

有關大林蒲遷村，中油指出，將配合高雄市政府與經濟部專案小組的規劃與安排。

中油

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