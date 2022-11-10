打通屏東車城151縣道瓶頸 潘孟安向協議價購地主致謝

屏東縣車城鄉是進出恆春半島的門戶，西側分散台26線車城段車流的車城濱海景觀公路啟用後，縣府著手規畫拓寬東側的151縣道，優先完成保力村段寬4公尺、長730公尺瓶頸路段的道路用地徵收，斥資4690萬元拓寬為雙線車道，預定半年後完工，縣長潘孟安今天出席開工儀式時說，該段有近百名地主，感謝都能配合協議價購，打通交通瓶頸。

老家在車城鄉的潘孟安說，151縣道北起車城鄉海口村，往南經199線縣道交叉路口，終點至恆春鎮恆春機場前台26線平面路口止，沿線經統埔聚落、保力村及保力營區，並跨越四重溪及保力溪等溪流，總長6.5公里，是車城鄉東側南北向交通的捷徑和紓解大假日車流的替代道路，但道路寬度不一且路口銜接不佳，縣府啟動全線拓寬至計畫道路、寬12公尺的可行性評估

他說，151縣道整體規畫改善道路瓶頸及交通動線，總長度6510公尺，未來將提報生活圈計畫爭取經費辦理全線拓寬，可解決多處狹窄車輛爭道問題及路口動線與視距不佳情形，提升恆春鎮、車城鄉居民行車的舒適及安全性，減少事故發生率並分散替代台26線部分的交通流量；其中保力村南段道路有處730公尺長瓶頸路段，先行啟動第1階段拓寬改善工程。