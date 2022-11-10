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打通屏東車城151縣道瓶頸 潘孟安向協議價購地主致謝
屏東縣車城鄉是進出恆春半島的門戶，西側分散台26線車城段車流的車城濱海景觀公路啟用後，縣府著手規畫拓寬東側的151縣道，優先完成保力村段寬4公尺、長730公尺瓶頸路段的道路用地徵收，斥資4690萬元拓寬為雙線車道，預定半年後完工，縣長潘孟安今天出席開工儀式時說，該段有近百名地主，感謝都能配合協議價購，打通交通瓶頸。
老家在車城鄉的潘孟安說，151縣道北起車城鄉海口村，往南經199線縣道交叉路口，終點至恆春鎮恆春機場前台26線平面路口止，沿線經統埔聚落、保力村及保力營區，並跨越四重溪及保力溪等溪流，總長6.5公里，是車城鄉東側南北向交通的捷徑和紓解大假日車流的替代道路，但道路寬度不一且路口銜接不佳，縣府啟動全線拓寬至計畫道路、寬12公尺的可行性評估
他說，151縣道整體規畫改善道路瓶頸及交通動線，總長度6510公尺，未來將提報生活圈計畫爭取經費辦理全線拓寬，可解決多處狹窄車輛爭道問題及路口動線與視距不佳情形，提升恆春鎮、車城鄉居民行車的舒適及安全性，減少事故發生率並分散替代台26線部分的交通流量；其中保力村南段道路有處730公尺長瓶頸路段，先行啟動第1階段拓寬改善工程。
縣府工務處說，該計畫提報「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)111至116年計畫」，獲公路總局核定4690萬元辦理瓶頸道路改善拓寬工程，151線瓶頸路段拓寬工程由原4公尺拓寬至9公尺，規畫雙向車道，兩側各配置1公尺寬外路肩及護欄等公共設施帶，完善路燈照明等設施，提升道路交通服務品質及安全。車城鄉長張春桂說，未拓寬路段的地主還有數百人，待繼任縣長接力完成。
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