快訊

陳時中防疫表現 台灣民意基金會最新民調：54.77分不及格

中信兄弟勇奪二連霸 台中20日封王遊行、路線出爐

選前一個月癌逝 美賓州民代仍以85%壓倒性票數死後當選

高雄左楠區20搶9！民進黨候選人地毯式車掃拚四席全上

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影

選戰倒數16天，高雄市左楠區因人口增加一席議員，共20人登記參選，形成20搶9空前激烈局勢。民進黨力拚議會過半，這次左楠區共有4名市議員候選人參選，為展現同黨團結氣勢，今天由市黨部及立委領軍，一同與4名候選人，從左營出發展開地毯式車隊遊行拜票，來爭取更多選民支持。

民進黨左楠區市議員候選人，現任包括李柏毅、李雅慧及黃文志，新人則是曾任市府幕僚並在立委劉世芳辦公室擔任執行長的黃偵琳；為展現同黨「左楠大團結」，今天在立委劉世芳及民進黨高雄市黨部主委許智善的領軍下，展開車隊大遊行。

出發前，4名候選人在車隊集結拉起「左楠大團結，四席全上」布條，一同高喊「四席全上、挺邁過半」的口號，隨後展開車隊掃街行程，沿途獲不少支持者熱情揮手相迎。

黨部主委許智善表示，左楠區市議員選舉，參選人數爆炸，此外各選區議員席次競爭也相當激烈，因此透過團結同黨候選人，才能衝高市長陳其邁當選票數，更讓議會席次過半。

今天車隊遊行，上午9時從左營出發，沿途將會經過4名市議員候選人競選總部、多名里長服務處及後援會，預計在中午12時抵達終點楠梓區青豐路，透過地毯式的拜票行程，爭取更多曝光。

民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影
民進黨力拚議會過半，左楠區有4名市議員候選人，為展現團結氣勢，今天展開車隊拜票遊行。記者陳弘逸／攝影

議員 民進黨 劉世芳

延伸閱讀

超萌競選小物 高雄綠營「邁邁醫師熊」今天上市

民航局將提方案：轉機客繳機場服務費 擬不超過500元

劉世芳等立委提案 下學年起各校免費發放衛生用品

高鐵納入一卡通？ 交通部承諾努力

相關新聞

高雄左楠區20搶9！民進黨候選人地毯式車掃拚四席全上

選戰倒數16天，高雄市左楠區因人口增加一席議員，共20人登記參選，形成20搶9空前激烈局勢。民進黨力拚議會過半，這次左楠...

追究排水施工草率 局處互踢皮球

高雄市水利局執行鳳山區勝利南路側溝排水改善工程，居民發現住家前瓷磚破裂，遷移的路燈未設基座、電線裸露，漏電事件恐重演。議...

金門3獅子會買百件發熱衣贈金大境外生 溫暖學生的心

不受疫情影響，國立金門大學111學年度逆勢招募到百位境外新生，已連續4年大幅增長，有鑑於這些境外生，初來乍到，不及準備冬...

鳳山燈桿漏電？議員批「世足賽未開打市府先踢皮球」

高雄市水利局在鳳山區勝利南路施作側溝排水改善工程，居民發現施工造成住家前磁磚破裂，配合遷移的路燈未設基座、電線裸露，擔心...

高雄小番茄產量重創 農民盼找出原因對症下藥

今年氣候異常，高雄美濃、杉林、旗山及六龜等小番茄產地，接連傳出病蟲害及嚴重裂果等情形，高雄市長陳其邁會同立委邱議瑩、農委...

北高雄首座再生水廠簽約 陳其邁笑說：有在中央待過的就是不一樣

高雄市橋頭再生水廠BTO今簽約，此計畫總經費約50億元，中央補助44億元。預計114年底完工，屆時每天供3萬噸再生水供台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。