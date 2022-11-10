高雄左楠區20搶9！民進黨候選人地毯式車掃拚四席全上
選戰倒數16天，高雄市左楠區因人口增加一席議員，共20人登記參選，形成20搶9空前激烈局勢。民進黨力拚議會過半，這次左楠區共有4名市議員候選人參選，為展現同黨團結氣勢，今天由市黨部及立委領軍，一同與4名候選人，從左營出發展開地毯式車隊遊行拜票，來爭取更多選民支持。
民進黨左楠區市議員候選人，現任包括李柏毅、李雅慧及黃文志，新人則是曾任市府幕僚並在立委劉世芳辦公室擔任執行長的黃偵琳；為展現同黨「左楠大團結」，今天在立委劉世芳及民進黨高雄市黨部主委許智善的領軍下，展開車隊大遊行。
出發前，4名候選人在車隊集結拉起「左楠大團結，四席全上」布條，一同高喊「四席全上、挺邁過半」的口號，隨後展開車隊掃街行程，沿途獲不少支持者熱情揮手相迎。
黨部主委許智善表示，左楠區市議員選舉，參選人數爆炸，此外各選區議員席次競爭也相當激烈，因此透過團結同黨候選人，才能衝高市長陳其邁當選票數，更讓議會席次過半。
今天車隊遊行，上午9時從左營出發，沿途將會經過4名市議員候選人競選總部、多名里長服務處及後援會，預計在中午12時抵達終點楠梓區青豐路，透過地毯式的拜票行程，爭取更多曝光。
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