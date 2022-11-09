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後送數字大幅減少 三總澎湖分院75週年最佳獻禮

中央社／ 澎湖縣9日電

三總澎湖分院追求優質醫療的全人照護，落實「醫療在地化」目標，由以往每年5000人次轉診至台灣本島就醫，去年已大幅減少至2000多人次，成為今天75週年院慶最大賀禮。

三總澎湖分院75週年院慶活動今天在醫療大樓舉行，包括澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲與澎防部副指揮官李傑等人到場合切蛋糕，表揚優秀醫護與資深人員，感謝醫護人員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間辛勞付出，讓確診者獲得妥善治療。

賴峰偉致詞肯定三總澎湖分院在地區抗疫作戰中擔負起重責大任，讓每位重症確診者都能康復出院，其中一位更高達91歲高齡長者，顯見澎湖醫療水平絕對值得鄉親信任。

劉陳昭玲說，數十年來見證澎湖醫療提升，尤其是三總澎湖分院從舊院區搬到醫療大樓，軟硬體及人力多方投資，更提供鄉親就醫便利性。從以往每年超過5000人次轉診本島就醫，去年已大幅降低到2000多人次，因為有醫護同仁日夜守護是鄉親健康最佳保障。

三總澎湖分院自民國36年成立於青島匯泉，95年由三軍總醫院承接改名「三軍總醫院澎湖院區」，民國104年更銜「三軍總醫院澎湖分院」。隨時間及編制上更迭，扮演離島10萬軍民最佳守護者。

近年來三總澎湖分院醫療服務上有諸多重大突破，今年由國防部軍醫局長蔡建松親自帶領醫療團隊，成功完成外離島「首例開心手術」新里程碑。

其他包括心導管介入性治療203例、大血管支架手術達45例、「微創胸腔鏡手術」超過200例、逆行性膽胰管鏡併膽道取石術達7例、高壓氧治療平均每年服務超過600人次、建立離島AI人工智慧心電圖護心鍊。諸多醫療服務成效降低鄉親轉診不便，落實「病人不動，醫師動」在地化醫療。

澎湖縣 手術 確診

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