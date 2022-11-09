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人工智慧「參一咖」 屏消改造住警器連蔡總統也說讚

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣消防局改造舊有住宅用火災警報器，透過AI及物聯網等技術，達成自動通報目標，消防局科員余子廉說明系統運作過程，比起以往救援行動可再提前3至5分鐘展開。記者魏斌／攝影
屏東縣消防局改造舊有住宅用火災警報器，透過AI及物聯網等技術，達成自動通報目標，消防局科員余子廉說明系統運作過程，比起以往救援行動可再提前3至5分鐘展開。記者魏斌／攝影

消防救護分秒必爭，屏東縣消防局改造舊有住宅用火災警報器及救護車心電圖判讀系統，透過AI及物聯網等技術，達成自動通報與即時判讀目標，爭取到更多黃金救援時間，參與2022總統盃黑客松等競賽奪得卓越團隊等獎項。該項成果連蔡英文總統也高度肯定，還允諾列入政策，全國推行。

屏東縣消防局長許美雪指出，屏縣住警器已安裝17萬6523顆，全國安裝比例最高，但住警器透過鳴動及燈光警示，民眾發現後仍需透過電話報案求援，稍嫌不足。

該局團隊運用AI及物聯網技術，打造跨域多元通報平台，一旦偵測到火煙，透過AI智慧判讀確認異常，即可發送事故位置及住戶資訊給保全或消防指揮中心，比起以往民眾發現異常再報案，救援行動可再提前3至5分鐘展開。

該項研發計畫參與2022總統盃黑客松競技，從194個隊伍中脫穎而出，獲得卓越團隊肯定。消防局表示，連動式住警器系統由公私協力建置，目前還未估算單一個住警器的價格，但以更積極方式救災，不管怎麼算都是小投資大報酬。

另一項新創作為是救護車心電圖判讀，消防局科員余子廉說，為保障急性心血管疾病患者到院前存活率，救護車目前都配有心電圖監測儀，患者一上車會先由醫師研判是否為急性心肌梗塞，再依患者病況直送專責救治醫院，但常見情況是救護車急行途中顛簸抖動，造成心電圖判讀失準，或後端醫師無法第一時間協助判斷。

為提升辨識率，消防局與「國際創新生醫AI」團隊合作，由消防局提供1千多筆數據，建置「護心守衛機器人」，透過人工智慧自動辨識疑似急性心肌梗塞患者。

余子廉說，試辦期間判讀準確率逾5成，一經判讀辨識出疑似急性心肌梗塞，馬上可以前往可救治醫院，更重要的是，人工智慧判讀已突破設備廠牌限制，只要是心電圖圖片都可判讀，預計於明年正式應用，為所有急性心血管疾病患者爭取更多救援時間。

患者 團隊 救護車

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