金門3獅子會買百件發熱衣贈金大境外生 溫暖學生的心

不受疫情影響，國立金門大學111學年度逆勢招募到百位境外新生，已連續4年大幅增長，有鑑於這些境外生，初來乍到，不及準備冬衣，包括金門國際獅子會、木蘭獅子會、金龍獅子會等單位，今日特別購買95件發熱衣，送給這些學生，讓學生們都說超感動、超窩心的。

這項冬衣的捐贈儀式在今天下午3時30分在金門大學綜合大樓門口舉行，包括國際獅子會金門分區主席洪慧玉、金門國際獅子會長林韻汝、金門國際木蘭獅子會長蔡佩純、金門國際金龍獅子會長李鍾靈與金門獅子會創會長顏達仁，及眾多獅兄獅姊們帶來3大箱的發熱衣，準備捐贈給今年入學的境外新生，及初次來到金門的外交部專案交換學生。

金大國際處指出，今年的境外生共有79名新生，包含僑生66名，外國學生6名，陸生4名，華語生3名。另外還有外交部「連結新南向菁英培育專班計畫」專班學員20人，以及來自日本姊妹校琉球大學的交換學生，共有100名新生。

為了感謝3大獅會的慷慨捐輸，金大國際處特別安排正式接待，並動員不同國籍學生穿著該國傳統服飾出席，與到場代表捐贈冬衣的獅友們交流互動，當中兩位來自蒙古學生2的服飾，相當受到關注。

李鍾靈表示，致贈冬衣只是略盡棉薄之力，希望讓外籍生感受到金門人的溫暖，也希望用保暖衣，來溫暖大家的心，他也強調如果同學們在金門遇到任何問題，歡迎透過國際處或校方聯繫獅子會，所有獅友們都將樂於提供協助。

金大國際處處長顏郁芳特別向捐贈發熱衣的獅友們致謝，她也也感謝金門各界連續4年響應寒冬送暖的冬衣募集活動。顏郁芳表示，今年金大境外新生比去年增長約140%，共有79名境外生突破一切困難來到金門註冊就學，其中僑生有66名、外國學生6名、陸生4名，以及第一屆的華語生3名。按生源國區分，印尼籍學生人數最多，達53名；香港居次，有7名，馬來西亞6名，蒙古、泰國、(非洲)馬拉威各2名。總計在讀境外學生已經突破200，達到202人。