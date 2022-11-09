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金門秋季高粱災損 現金救助21日前申請

中央社／ 金門縣9日電

行政院農業委員會今天公告金門縣高粱符合農業天然災害救助標準，金門縣府呼籲符合災損的農友儘速向鄉鎮公所提報，如果審核通過，每公頃將補助新台幣2萬8000元救助金。

金門縣建設處發布新聞表示，金門縣今年年初風調雨順，小麥大豐收，但到秋季高粱結穗時，降雨量明顯不足，導致產量受到嚴重影響。依縣府訂定的農業旱害應變標準作業流程，建設處在9月中旬啟動開放湖庫取水等應變程序，但後續因受旱害影響，整體高粱生長狀況仍不佳。

農委會農糧署北區分署及桃園改良場10月底來金勘災，經實際探訪各鄉鎮後，農委會今天正式公告金門縣為「農業天然災害現金救助地區」，高粱符合天災救助標準。

金門建設處長李有忠表示，符合申請資格的農友（損害率達20%以上者），應備妥申請書、身分證、存款簿及印章等資料，在21日前向所在鄉鎮公所提報，若土地非自己所有，則需另外提供農試所之契作證明（並加註所有權人姓名及身分證字號）；如有農損照片一併提供，鄉鎮公所將參考現地狀況、照片、農試所監割資料等客觀指標評估。

金門 農委會

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