橋頭再生水廠計畫簽約 115年日供台積電3萬噸水

「高雄橋頭再生水廠興建移轉營運計畫」今天簽約，全案預計民國114年底完工，115年1月起每天供應3萬噸再生水給台積電，這也將是北高雄首座、高雄第3座再生水廠。

高雄市長陳其邁今天與橋頭水務股份有限公司董事長周黎明出席「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運計畫」簽約儀式，並在內政部次長花敬群見證下共同完成簽約，預計於民國114年底完工，115年1月起開始每天供應3萬噸高品質再生水給台積電公司使用，總計畫經費約新台幣50億元。

陳其邁致詞表示，為成為產業發展強力後盾，市府超前部署開發再生水，在內政部營建署指導及支持下，已推動鳳山及臨海再生水廠，並於110年起推動北高雄再生水計畫，預計興建橋頭及楠梓再生水廠，以確保投資廠商所需的水資源供應無虞。

副市長林欽榮指出，行政院推動「大南方大發展－南台灣發展計畫」，已使高雄半導體S廊道蓬勃發展，為確保高科技廠商進駐高雄楠梓產業園區的水資源供應無虞，因此啟動橋頭再生水廠興建營運；現有鳳山及臨海2座再生水廠，每天產製7.8萬噸再生水，未來加入橋頭再生水廠，更是如虎添翼。

林欽榮說，橋頭再生水廠是高雄第3座再生水廠，依促參法採BTO方式推動，總經費達50億元，規劃完成再生水廠、污水廠擴建、取水設施與輸水設施等附屬設施；施工期程預估為3年，訂於114年底興建完成，將於115年起每天供應3萬噸再生水給楠梓產業園區的台積電公司，並配合台積電需求，客製化提供符合22項水質標準高品質再生水。

高雄市政府水利局發布新聞稿說明，市府今年5月與台積電公司簽署橋頭再生水合作意向書（MOU）後便推動招商作業，甄審後由欣達環工股份有限公司取得最優申請人資格，並成立橋頭水務股份有限公司；橋頭水務股份有限公司團隊曾參與國內8座再生水廠規劃、設計、施工及營運，具有豐富執行經驗、優質工作效率與完善經營能力，將確保高雄第3座再生水廠能如期如質完工。