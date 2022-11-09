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鳳山燈桿漏電？議員批「世足賽未開打市府先踢皮球」

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市議員鍾易仲說，燈桿下方應該要有10公分基座，但新遷移的燈桿沒有這項設計。圖／鍾易仲服務提供
高雄市議員鍾易仲說，燈桿下方應該要有10公分基座，但新遷移的燈桿沒有這項設計。圖／鍾易仲服務提供

高雄市水利局在鳳山區勝利南路施作側溝排水改善工程，居民發現施工造成住家前磁磚破裂，配合遷移的路燈未設基座、電線裸露，擔心漏電事件重演。議員鍾易仲表示，市府兩單位互踢皮球、推卸責任，難道大家忘了去年鳳山漏電死亡事故，不該施工草率置市民安全於不顧。水利局回應，配合施工斷電，無觸電之虞。

鳳山區勝利南路2之2號前東側辦理側溝排水改善工程，工程旁緊鄰一支編號瑞竹069的路燈，議員鍾易仲接獲居民陳情，到場察看發現，施工導致居民門前磁磚破裂，遷移後的路燈未設置基座，電線外露，且未以PVC管保護。

鍾易仲表示，經詢問水利局與養工處，水利局表示有提出設計規畫圖申請，養工處路燈科卻說沒有收到相關訊息，兩個單位各說各話，到底是公文流程出問題，還是有人說謊，市府兩單位都未監工，包商才會便宜行事。

「卡達世界杯還沒開打，市府踢皮球行為卻從沒停過」鍾易仲氣憤說，這種工安問題不該出現，萬一下雨會有觸電危險，難道市府要等意外出現才來震怒，才來檢討？

高市水利局副局長許竣源表示，這處工程是因曾經淹水，因此編列經費改善，長度約100公尺，但施作側溝時，因開發範圍與三個路燈牴觸，所以先行斷電，待施工完畢再恢復原狀，路燈基座也與養工處協商，取得新的設計圖一併重新施工，目前已灌漿，約一周後完工，之後才會通電。此外，施工過程是斷電狀態，無觸電之虞。

議員鍾易仲發現，遷移後的路燈未設置基座，電線外露，且未以PVC管保護。圖／鍾易仲服務提供
議員鍾易仲發現，遷移後的路燈未設置基座，電線外露，且未以PVC管保護。圖／鍾易仲服務提供

水利局

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