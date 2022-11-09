北高雄首座再生水廠簽約 陳其邁笑說：有在中央待過的就是不一樣
高雄市橋頭再生水廠BTO今簽約，此計畫總經費約50億元，中央補助44億元。預計114年底完工，屆時每天供3萬噸再生水供台積電使用。市長陳其邁說，「有在中央待過跟沒在中央待過的差別！」後續將在推動楠梓再生水廠，總計可供應約每日21萬噸再生水。
台積電進駐楠梓產業園區，也帶動再生水需求。陳其邁致詞強調，外界對高雄有刻板印象，讓為高雄是缺水城市，「事實上高雄是去年大缺水時第一個翻轉水情的城市」，自己親自領軍上山找水、挖井。最近5年內會增加40萬噸的水，都是先儲備起來，因應民生、廠商用水。高雄是廠商最值得信任的夥伴，自己都會親自盯進度，「橋頭再生水廠的進度超前」。
內政部次長花敬群今到場見證，陳其邁與橋頭水務股份公司董事長、欣達環工執行長周黎明完成簽約，花敬群說，中央推動再生水廠，會全力支持高雄，再生水廠由中央補助92%，累計至今年9月以補助高雄187餘億元。高雄在陳其邁領軍下，與廠商溝通順暢，都是推動招商的最佳利器。
橋頭再生水廠是高雄第3座再生水廠，也是北高雄首座，全數供台積電使用。水利局長蔡長展表示，橋頭再生水廠兩年時間完成招商，與過去鳳山、臨海再生水廠相比，進度至少提前半年。市府110年起推動北高雄再生水計畫，包括橋頭及楠梓再兩座生水廠，未來楠梓再生水廠將新增供應台積電5萬噸再生水。
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