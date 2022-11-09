兩岸金門書展11月11日開展 展出暢銷書與文創商品

深受愛書人好評的第十六屆兩岸金門書展，即將於11月11日至13日在浯江書院開展，將展出近年來大陸出版的優秀簡體圖書、文創商品，並結合台灣出版商相關暢銷書籍共同展售，歡迎鄉親前往選購。

金門縣文化局表示，兩岸金門書展自民國93年籌辦，已成功舉辦了15屆，除了前年因疫情關係停辦一年，這項書展已成為每年一次常態化展出，今年已邁入第16屆，深受好評。

第十六屆兩岸金門書展，將展出近年來大陸出版的優秀簡體圖書、文創商品，並結合台灣出版商相關暢銷書籍共同展售，簡體圖品種包含藝術、文學、社科等適合大眾閱讀的好書供民眾選購，此外也特別展銷具有福建特色的文創產品德化瓷器、福州油紙傘等，讓鄉親感受圖書盛宴的同時也能領略到福建的地方文化。期間內全場圖書及文創以85折銷售，歡迎喜好閱讀及藝文的鄉親遊客們前往參觀選購。

文化局指出，書展的開放時間是將於11月11日至13日，其中11月11日至12日是上午9點至下午5點、11月13日則是上午9點到下午2點；12日還將邀請台灣水墨畫家方志偉老師蒞臨現場，指導油紙傘繪畫及版畫創作。更多活動資訊請鎖定金門縣公共圖書館臉書粉絲專頁，11/8日起開放網路報名，額滿為止，歡迎參加。