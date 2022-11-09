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兩岸金門書展11月11日開展 展出暢銷書與文創商品

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
兩岸金門書展11月11日開展， 展出兩岸暢銷書與文創商品。圖／金門縣文化局提供
兩岸金門書展11月11日開展， 展出兩岸暢銷書與文創商品。圖／金門縣文化局提供

深受愛書人好評的第十六屆兩岸金門書展，即將於11月11日至13日在浯江書院開展，將展出近年來大陸出版的優秀簡體圖書、文創商品，並結合台灣出版商相關暢銷書籍共同展售，歡迎鄉親前往選購。

金門縣文化局表示，兩岸金門書展自民國93年籌辦，已成功舉辦了15屆，除了前年因疫情關係停辦一年，這項書展已成為每年一次常態化展出，今年已邁入第16屆，深受好評。

第十六屆兩岸金門書展，將展出近年來大陸出版的優秀簡體圖書、文創商品，並結合台灣出版商相關暢銷書籍共同展售，簡體圖品種包含藝術、文學、社科等適合大眾閱讀的好書供民眾選購，此外也特別展銷具有福建特色的文創產品德化瓷器、福州油紙傘等，讓鄉親感受圖書盛宴的同時也能領略到福建的地方文化。期間內全場圖書及文創以85折銷售，歡迎喜好閱讀及藝文的鄉親遊客們前往參觀選購。

文化局指出，書展的開放時間是將於11月11日至13日，其中11月11日至12日是上午9點至下午5點、11月13日則是上午9點到下午2點；12日還將邀請台灣水墨畫家方志偉老師蒞臨現場，指導油紙傘繪畫及版畫創作。更多活動資訊請鎖定金門縣公共圖書館臉書粉絲專頁，11/8日起開放網路報名，額滿為止，歡迎參加。

文化局長許績鑫表示，欣見兩岸書展今年突破疫情，繼續深耕辦理，雖因疫情關係未能盛大舉辦開幕等活動，但仍對大陸新華出版集團予以兩岸書展交流活動的支持，表達深深感謝之意，他要感謝中華民國圖書出版事業協會長期協助，也期許未來有更多元多樣的主題展出。

兩岸金門書展即將於11月11日盛大舉行，圖為往年現場擠滿愛書民眾，體驗書香世界。（資料相片）記者蔡家蓁／攝影
兩岸金門書展即將於11月11日盛大舉行，圖為往年現場擠滿愛書民眾，體驗書香世界。（資料相片）記者蔡家蓁／攝影

金門 文創 疫情

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