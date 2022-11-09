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相隔10年！傳2023高雄跨年回「夢時代」 網敲碗卡司
2023年跨年共有3天連假，近日傳出高雄跨年將重回夢時代，消息一出網友熱烈討論，有人說「相隔10年終於又要回夢時代了！」但大家最關注的卡司陣容還未公布，網敲碗五月天、告五人、滅火器等。高市府表示，目前仍在規畫中，請民眾拭目以待。
2022年高雄跨年盛大舉辦，不少民眾仍記憶猶新，網友說「想必今年還是非常精彩！」「先猜整個輕軌沿線都有活動」。「高雄點」臉書粉絲團指出，高雄2023跨年活動傳出要回到夢時代，這是暌違10年再次回到夢時代，也傳出煙火秀將回歸。消息一出引起不少網友關注，有人說大型活動還是在夢時代最適合。
近日高雄舉辦不少大型活動也帶動旅宿訂房數，不少市區飯店都開出佳績，跨年期間已近滿房。這幾天高雄流行音樂中心也開始進行耶誕節光影表演試燈，不少周邊民眾都已看到天空中有光束。
明年3月18日韓國女團BLACKPINK要在世運主場館開唱，這也是亞洲巡迴唯一場。昨天「高雄點」更貼出截圖稱，高雄知名飯店出現一晚百萬房價的驚人價錢，網友笑稱「如果是跟BLACKPINK同一間可以接受」。但該飯店目前已無此房價。
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