林園捷運延伸線土地變更 高市府：不同意者就不會納入

配和高雄捷運延伸林園，高市府規畫變更捷運林園延伸線周邊農業區為住、商區，但部分居民異議，高市府今天重申尊重民意，不同意的人，不會納入。

高市府副市長林欽榮今午再度率員到林園區公所拜會里長主席洪進財，並與在場20多名里長及居民討論，當場指示，各方意見都納供都委會審議，不同意的人，不會強行納入都市計畫變更及區段徵收範圍。

高市都發局表示，此案目前是公展草案階段，據市府統計，本計畫農業區變更面積為171公頃，私有地主有1719人，至今僅147人不同意，占全數地主8.6％，面積合計約12.88公頃（占變更總面積7.6%），顯示多數地主不反對農業區變更及區段徵收開發。

都發局表示，行政院核定的高雄捷運林園延伸線，是供給性導向計畫，將透過捷運建設提供小港、林園區安全、便捷且低碳環保的軌道運輸，也結合大眾運輸導向(TOD)發展策略，帶動地區加值發展；防RL4、RL5、RL6等站辦理TOD及土地開發時，會配合國家住宅政策納入社會住宅規劃，有利產業園區員工就近居住。

目前市府已在林園當地召開3場說明會，說明捷運場站半徑800公尺範圍人的農業區會納入檢討，加值變更為住宅區、商業區，促進林園繁榮發展。

民眾關切區段徵收是否為強制徵收，地主權益是否受影響？都發局已在說明會說明，農業區變更為都市發展用地，依法需採用區段徵收辦理開發。地政局表示，區段徵收除能充實公共設施外，也會帶動土地增值。區段徵收有協議以市價價購或領回土地2種選擇，非一般僅有市價徵收補償。