近絕原生台灣香檬大復活 產學合作導入生技創新價值

原在台灣幾近絕跡的原生種扁實檸檬（俗稱台灣香檬），經台灣大樂檬公司葉文陽投入有機復育，生機再現，台灣大樂檬再和屏科大生物科技系教授鄭雪玲、張誌益合作，利用生科技術進行生物活性物質研究並開發多元產品，屏科大今天舉行合作成果發表會，校長張金龍與大樂檬生技總經理丁念慈簽署產學計畫與技術移轉合約，為台灣香檬市場創造更多的可能。

張金龍說，藉產學合作與技術移轉，也透過該校生物科技系的生技實力，將有機栽培的台灣香檬提升附加價值，並創造出台灣農特產多元且不同的出路，不只創造農產價值，更對食品安全及一體健康有更大的助益；丁念慈說，很榮幸與屏科大合作與結合，讓產品能夠達到精準化與客觀性的數據分析，並為消費者的帶來更多健康與保障，期盼同為台灣農產品來打造出更美好的環境。

台灣香檬客家人稱之為「山桔仔」，閩南人稱之為「酸桔仔」，是台灣原生植物，產學合作共同開發出氣泡水、冰棒、果乾、冷凍果肉、冰磚等系列產品；屏科大研發處陳又嘉研發長說，透過大樂檬的有機栽培與屏科大的化學分析、微生物的發酵技術，賦予台灣香檬更多的產品樣式與不同的機能性表現，希望藉由雙邊合作與農糧署的輔導，開發更多香檬生技產品及擴大香檬產業在台灣的發展。