近絕原生台灣香檬大復活 產學合作導入生技創新價值
原在台灣幾近絕跡的原生種扁實檸檬（俗稱台灣香檬），經台灣大樂檬公司葉文陽投入有機復育，生機再現，台灣大樂檬再和屏科大生物科技系教授鄭雪玲、張誌益合作，利用生科技術進行生物活性物質研究並開發多元產品，屏科大今天舉行合作成果發表會，校長張金龍與大樂檬生技總經理丁念慈簽署產學計畫與技術移轉合約，為台灣香檬市場創造更多的可能。
張金龍說，藉產學合作與技術移轉，也透過該校生物科技系的生技實力，將有機栽培的台灣香檬提升附加價值，並創造出台灣農特產多元且不同的出路，不只創造農產價值，更對食品安全及一體健康有更大的助益；丁念慈說，很榮幸與屏科大合作與結合，讓產品能夠達到精準化與客觀性的數據分析，並為消費者的帶來更多健康與保障，期盼同為台灣農產品來打造出更美好的環境。
台灣香檬客家人稱之為「山桔仔」，閩南人稱之為「酸桔仔」，是台灣原生植物，產學合作共同開發出氣泡水、冰棒、果乾、冷凍果肉、冰磚等系列產品；屏科大研發處陳又嘉研發長說，透過大樂檬的有機栽培與屏科大的化學分析、微生物的發酵技術，賦予台灣香檬更多的產品樣式與不同的機能性表現，希望藉由雙邊合作與農糧署的輔導，開發更多香檬生技產品及擴大香檬產業在台灣的發展。
生技系教授鄭雪玲兌，透過生物科技的專業，發現有機栽培的台灣香檬，除傳統果皮的有效成分外，更發現果汁中也具有高量的橙皮苷，或稱維他命P，它有維持滲透壓，增強毛細血管韌性，縮短出血時間，降低膽固醇等作用，同時發現具有抗肥胖與抗癌等多種生物活性；除傳統果汁產品外，也提供發酵技術，透過專業的製程，使果汁具有益菌參與發酵，菌株能產生胞外多醣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言