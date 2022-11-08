快訊

警大校長陳檡文稱進招待所情蒐白狼 警政署長回應

NBA超級巨星魔獸哈沃德來台打球！這家公司股價大漲 漲幅近7%

近絕原生台灣香檬大復活 產學合作導入生技創新價值

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏科大今天舉行產學合作發表會，校長張金龍與大樂檬生技總經理丁念慈簽署產學計畫與技術移轉合約，為台灣香檬市場創造更多的可能。 圖／屏科大提供
屏科大今天舉行產學合作發表會，校長張金龍與大樂檬生技總經理丁念慈簽署產學計畫與技術移轉合約，為台灣香檬市場創造更多的可能。 圖／屏科大提供

原在台灣幾近絕跡的原生種扁實檸檬（俗稱台灣香檬），經台灣大樂檬公司葉文陽投入有機復育，生機再現，台灣大樂檬再和屏科大生物科技系教授鄭雪玲、張誌益合作，利用生科技術進行生物活性物質研究並開發多元產品，屏科大今天舉行合作成果發表會，校長張金龍與大樂檬生技總經理丁念慈簽署產學計畫與技術移轉合約，為台灣香檬市場創造更多的可能。

張金龍說，藉產學合作與技術移轉，也透過該校生物科技系的生技實力，將有機栽培的台灣香檬提升附加價值，並創造出台灣農特產多元且不同的出路，不只創造農產價值，更對食品安全及一體健康有更大的助益；丁念慈說，很榮幸與屏科大合作與結合，讓產品能夠達到精準化與客觀性的數據分析，並為消費者的帶來更多健康與保障，期盼同為台灣農產品來打造出更美好的環境。

台灣香檬客家人稱之為「山桔仔」，閩南人稱之為「酸桔仔」，是台灣原生植物，產學合作共同開發出氣泡水、冰棒、果乾、冷凍果肉、冰磚等系列產品；屏科大研發處陳又嘉研發長說，透過大樂檬的有機栽培與屏科大的化學分析、微生物的發酵技術，賦予台灣香檬更多的產品樣式與不同的機能性表現，希望藉由雙邊合作與農糧署的輔導，開發更多香檬生技產品及擴大香檬產業在台灣的發展。

生技系教授鄭雪玲兌，透過生物科技的專業，發現有機栽培的台灣香檬，除傳統果皮的有效成分外，更發現果汁中也具有高量的橙皮苷，或稱維他命P，它有維持滲透壓，增強毛細血管韌性，縮短出血時間，降低膽固醇等作用，同時發現具有抗肥胖與抗癌等多種生物活性；除傳統果汁產品外，也提供發酵技術，透過專業的製程，使果汁具有益菌參與發酵，菌株能產生胞外多醣。

屏科大今天舉行產學合作發表會，校長張金龍（右）與大樂檬生技總經理丁念慈簽署產學計畫與技術移轉合約，為台灣香檬市場創造更多的可能。 圖／屏科大提供
屏科大今天舉行產學合作發表會，校長張金龍（右）與大樂檬生技總經理丁念慈簽署產學計畫與技術移轉合約，為台灣香檬市場創造更多的可能。 圖／屏科大提供
屏科大今天舉行產學合作發表會，校長張金龍與大樂檬生技總經理丁念慈簽署產學計畫與技術移轉合約，為台灣香檬市場創造更多的可能。 圖／屏科大提供
屏科大今天舉行產學合作發表會，校長張金龍與大樂檬生技總經理丁念慈簽署產學計畫與技術移轉合約，為台灣香檬市場創造更多的可能。 圖／屏科大提供

屏科大 生技

延伸閱讀

復育稀有樹種恆春山茶 屏科大森林系與清景麟基金會合作

果汁、蔬果汁、果菜汁有營養？營養師：別濾渣，把握3重點也助養生

中職／台灣大賽前4戰票房都破萬 洲際、桃園紀錄繼續糾纏

台灣大斥資2億 參與USPACE融資

相關新聞

高雄番茄大面積裂果及枯死 果農嘆「快得憂鬱症」

高雄美濃、杉林、旗山及六龜等地番茄傳出病蟲害及嚴重裂果，一桶桶番茄被倒入水圳丟棄，災損面積寬廣。立委林岱樺今日邀集農委會...

青年返鄉注入新活水 東源部落獲環保署環境教育場域認證

南排灣聚落的屏東縣牡丹鄉東源村，有得天獨厚的溼地生態環境與原民文化，被譽為恆春半島「秘密花園」，部落首位國立大學生孫銘恆...

陳其邁兩頭忙「鮪魚肚」不見了 藍綠19日岡山旗山拚場

拚連任的高雄市長陳其邁啟動選戰鐵人行程，今天清晨7點30分在苓雅區街頭拜票請託，支持者送盆栽、咖啡、鳳梨打氣，陳其邁陣營...

好有愛！金門農工將免費提供80份印尼料理給外籍移工

一口炸土虱，解一次鄉愁！國立金門農工養殖科今天表示，受到疫情影響，很多印尼移工來金門有好幾年沒返鄉團聚，他們特別製作道地...

台積電11月12日前進阿蓮、旗山徵才 平均年薪開出70萬

台積電去年宣布進駐高雄設廠，位在中油高雄煉油廠的廠區已象徵性動土，11月12日也將赴高雄阿蓮、旗山徵技術員，祭出平均年薪...

高雄亞灣公宅動土 116年完工

高雄前鎮區亞灣智慧公宅第一期工程昨動土，市長陳其邁強調，累計到今年底，高雄社宅動工逾7千戶，動工數六都第一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。