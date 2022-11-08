高雄番茄大面積裂果及枯死 果農嘆「快得憂鬱症」

高雄美濃、杉林、旗山及六龜等地番茄傳出病蟲害及嚴重裂果，一桶桶番茄被倒入水圳丟棄，災損面積寬廣。立委林岱樺今日邀集農委會人員勘查災情，主張農民田間管理並無不當，要求盡速啟動天然災害現金救助，給予農民實質協助。高市農業局表示，災損認定屬農糧署權責，後續交由相關單位協商及釐清。

美濃農會總幹事鍾清輝指出，今年8至9月連續高溫，番茄根系吸收養分不足，植株不易開花著果、抗病性變差，更衍生黃化捲葉及銀葉粉蝨病毒蔓延；10月下旬連續降雨又造成裂果，極端氣候導致番茄損失慘重，農民憂心不已。

上月農改場初勘認定農民田間管理不當導致番茄疫病，初步排除與天然災害有關。今早立委林岱樺會同議員朱信強及農會人員前往杉林及美濃田區會勘，防檢局派員會勘，農糧署無人到場。

農民說，番茄栽種成本高，每分地成本多達15萬，栽種番茄20年，從來沒遇過今年這種情況，五分農地幾乎全部報廢，看著農地番茄一株株黃化死掉，快得憂鬱症。

林岱樺指出，氣候變遷及熱化造成大旗山番茄災損嚴重，今天實地會勘發現田間管理完全沒問題，農委會卻不認定為是天然災害，導致農民不能獲得天然災害現金救助，若改申請「友善環境植物保護資材補助」，兩者金額落差十倍之多，許多農民貸款務農，資材及物料都上漲，農委會應正視氣候變遷屬於天然災害。