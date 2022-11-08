源自東港動漫人物絢櫻、穗姬 紅回誕生地登上華僑市場代言觀光

台灣本土動漫師組成「希萌創意」團隊，為屏東東港「櫻花蝦」和「東津米」創作的動漫人物「絢櫻」、「穗姬」，分別於2014年、2016年誕生，青春美少女的萌樣紅遍台灣動漫遊戲界，如今紅回誕生地東港，登上東港漁產品直銷中心（華僑市場）門面看板，為東港農漁產業觀光代言，大幅動漫人物對著遊客招手，盼成為動漫迷新朝聖地。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，東港華僑市場是著名的觀光魚市場，4百多個攤位在全國魚貨直銷中心中規模最大，市場的美食小攤，裝潢不輸美食街，有鮮魚雜貨區、傳統台菜熱炒攤，也有很潮的日式居酒屋小攤，吸引大批遊客造訪，常有遊客反映市場門面可惜未跟上時代。

她說，漁會發想改造市場門面，特別與創作出「高捷少女」的台灣本土動漫團隊「希萌創意」合作，把台灣東港在地本土動漫人物化身為華僑市場活招牌，代言行銷東港農漁產品，不僅入口門面是超大幅動漫噴圖，市場內的走道、休憩區也看得到，南側小廣場還有櫻花蝦妹可愛公仔。