青年返鄉注入新活水 東源部落獲環保署環境教育場域認證

屏東縣牡丹鄉東源村有得天獨厚的溼地生態環境與原民文化，環保署上月認證為環境教育場域，讓外界看到人與自然和諧共生的美好，圖為靜謐的東源湖。圖／屏東縣政府提供

南排灣聚落的屏東縣牡丹鄉東源村，有得天獨厚的溼地生態環境與原民文化，被譽為恆春半島「秘密花園」，部落首位國立大學生孫銘恆11年前返鄉後，串連部落青年傳承文化種子，透過補助計畫開辦導覽解說員認證，成立以文化傳承、保護土地和為部落服務為主旨的東源導覽解說隊，環保署月前認證東源部落為環境教育場域，讓更多人看到人與自然和諧共生的美好。

政大教育系畢業的孫銘恆是東源部落首位國立大學生，從小離鄉的他和許多原住民一樣，規畫在異鄉開展美麗新人生；12年前一個偶發的機會回鄉參訪，驚覺家鄉非老即少，自己對排灣母語、古謠全不懂，他做出「回家鄉重新找回自己」決定，不久返鄉開學童課輔班，為部落文化撒下傳承種子，還爭取濕地補助計畫創立東源導覽解說隊，上月通過環境教育場域，部落人為之振奮。

東源部落最大的亮點是水上草原、野薑花田和瀕危植物溼地生態，還有占地5公頃、鄉公所公共造產東森林遊樂區，有高大蔽日的桃花心木和東源湖（又名哭泣湖），東源導覽解說隊認為是絕佳的環境教育場域，牡丹鄉公所2019年申請國家重要濕地，原民文化課程加入濕地保育觀念，2020年通過地方級重要濕地，將環境教育列為濕地保育利用計畫一環，也讓部落參與環境教育人員訓練，取得認證，並成立「牡丹學」工作坊推廣至全鄉。

縣府環保局說，東源部落環境教育場域面積12公頃，包含濕地、部落、森林遊樂區，具備生物多樣性營造、水資源涵養、環境教育、觀光遊憩、部落參與經營管理、濕地保育與部落共好的場域，環教中心課程有強調濕地保育的「麻里巴的智慧─東源濕地的綠色經濟」及傳承原民狩獵文化的「獵人養成特訓班」，將部落對待濕地與土地的智慧與尊重，轉化為環境素養，落實生活中，達到自然永續發展及尊重包容多元目的。

縣長潘孟安說，東源部落位處偏遠的牡丹鄉，是絕佳的環境教育基地，透過環保局的支持，結合牡丹鄉公所的產業輔導及東源返鄉青年的文化感性，傳遞出部落環境教育令人感動的一面，藉由公部門與民間攜手並進工作，邁向永續經營，讓原民部落特殊景觀，成為地方保育的典範場域。