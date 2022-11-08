陳其邁兩頭忙「鮪魚肚」不見了 藍綠19日岡山旗山拚場

拚連任的高雄市長陳其邁啟動選戰鐵人行程，今天清晨7點30分在苓雅區街頭拜票請託，支持者送盆栽、咖啡、鳳梨打氣，陳其邁陣營預計19日在旗山區辦大旗美地區造勢，同日藍軍在岡山區有大型集會，最後關頭衝刺，要催出最大能量。

陳其邁昨天開始站路口拜票，昨天選鼓山區，今天到苓雅區，清晨7點30分選在中正三路與民族二路口，他一下車就小跑步到定點，雙眼有點浮腫，看得出睡眠不足，休閒褲顯得鬆垮，揮手時，褲頭往下滑，「鮪魚肚」不見了。許多支持者看到陳其邁，第一句話就是「市長變瘦了！」

市政、選戰兩頭忙，睡不飽、吃不好，問陳其邁「一天睡幾個小時？」，他說「睡沒幾個小時又出門了」。他昨天傍晚和市議員候選人一同到三民區「天天新黃昏市場」掃街，看到香氣四溢的牛排攤忍不住停下腳步，點盤平價牛排快速補充體力，「他說整天沒吃，那是當天的第一餐」。

陳其邁今天偕民進黨前新苓市議員選區候選人郭建盟、黃文益、湯詠瑜一起站路口，立委趙天麟全程陪同，展現綠軍旺盛氣勢。不少「邁粉」帶心意來表達祝福，有婦人騎機車從大寮區趕來市區，載著盆栽、2袋咖啡來打氣，有機車騎士送來一顆鳳梨，要祝福陳其邁「好運旺旺來」。

高雄市選委會本月12日舉辦高雄市長選舉政見會，4名市長候選人都會出席，國民黨柯志恩最近除跑行程衝刺，也保留一些時間準備政見會資料，柯團隊認為，政見會是訴求中間選民好機會，身為挑戰者，政見會表現很重要，希望炒熱選情，撐起反攻支點。