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好有愛！金門農工將免費提供80份印尼料理給外籍移工
一口炸土虱，解一次鄉愁！國立金門農工養殖科今天表示，受到疫情影響，很多印尼移工來金門有好幾年沒返鄉團聚，他們特別製作道地印尼料理~LELE GORENG，免費的讓印尼移工們嚐嚐闊別己久的家鄉味，慰藉思鄉情愁，數量僅80份，送完為止。
金門農工養殖科主任董倫如表示，這幾年受到新冠肺炎疫情的影響，國門緊閉，金門印尼移工們來金門少則五年，長著也有七年，都無法返國回鄉團聚，值此年尾，特別製作道地印尼料理LELE GORENG，免費的讓印尼移工們嚐嚐闊別己久的家鄉味，希望有印尼籍移工、看護的僱主們來電登記，連絡電話082-335603或私訊國立金門農工養殖科fb登記。
董倫如說，僅提供80份，請僱主們留下姓名、連絡電話，送完為止，預定於11月13日上午10點至13點在本科養殖場領取，並出示印尼籍移工證明，逾時不候。
金門農工養殖科也說，這次送的印尼的國民美食LELE GORENG，是以塘虱魚/土殺為主角，只提供給印尼移工饗用。
校方也說，LELE GORENG不是特別珍貴的美食，但在金門，塘虱魚就只有該校養殖科有養殖，而他們很用心的來做這道印尼料理，希望來自印尼的移工們會喜歡。雖然，他超乎一般民眾對美食的認知，但家鄉味解鄉愁，希望讓他們感受到來自農工養殖科的温暖。
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