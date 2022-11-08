好有愛！金門農工將免費提供80份印尼料理給外籍移工

一口炸土虱，解一次鄉愁！國立金門農工養殖科今天表示，受到疫情影響，很多印尼移工來金門有好幾年沒返鄉團聚，他們特別製作道地印尼料理~LELE GORENG，免費的讓印尼移工們嚐嚐闊別己久的家鄉味，慰藉思鄉情愁，數量僅80份，送完為止。

金門農工養殖科主任董倫如表示，這幾年受到新冠肺炎疫情的影響，國門緊閉，金門印尼移工們來金門少則五年，長著也有七年，都無法返國回鄉團聚，值此年尾，特別製作道地印尼料理LELE GORENG，免費的讓印尼移工們嚐嚐闊別己久的家鄉味，希望有印尼籍移工、看護的僱主們來電登記，連絡電話082-335603或私訊國立金門農工養殖科fb登記。

董倫如說，僅提供80份，請僱主們留下姓名、連絡電話，送完為止，預定於11月13日上午10點至13點在本科養殖場領取，並出示印尼籍移工證明，逾時不候。

金門農工養殖科也說，這次送的印尼的國民美食LELE GORENG，是以塘虱魚/土殺為主角，只提供給印尼移工饗用。