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台積電11月12日前進阿蓮、旗山徵才 平均年薪開出70萬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台積電來了，11月12日將在高雄阿蓮及旗山各辦一場徵才活動。記者王昭月／翻攝
台積電來了，11月12日將在高雄阿蓮及旗山各辦一場徵才活動。記者王昭月／翻攝

台積電去年宣布進駐高雄設廠，位在中油高雄煉油廠的廠區已象徵性動土，11月12日也將赴高雄阿蓮、旗山徵技術員，祭出平均年薪70萬的薪資條件，嘉惠偏鄉就業人口。

高雄市勞工局今早表示，台積電在11月12 日上、下午時段，分別在阿蓮區公所及旗山區公所各舉辦一場技術員徵才活動，阿蓮場是上午10點到12點，山場是下午2點到4點。

欲參加徵才活動民眾，11月9日前可至「台積電線上應徵」填寫資料，另列印填畢的「電子履歷」，12日當天攜帶至應徵地點面試，以減少等候時間。

這次台積電應徵技術員，高中職畢業即可，不限科系，希望具備工作細心等特質，最好能具機台介面等基本英語能力，Office基本操作技能，採四班二輪制，工作兩天，休息兩天，每三、五個月日夜班輪調一次，依部門而定。

薪資條件上，日班月薪3萬元、夜班約3.6萬元，再加上年節獎金，平均年薪達70萬元以上。

台積電 薪資 徵才活動

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