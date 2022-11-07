比基尼痕算什麼！他入這行 10天曬出新手印記口罩痕
屏鵝公路種樹百里工程因行車塞堵、臨時路面品質不佳頻遭抨擊，沿線員警第一線指揮交通，疏導交通扛責，背後辛苦不為人知，一位警專畢業生10月底分發實習，站崗不到兩周曬出口罩痕，明顯色差讓帶隊學長大感詫異，直說：「認真值勤的證明，光榮新手印記！」
因站崗曬出口罩痕的許哲瑋，警專39期畢業，10月21日分配到枋寮警分局建興派出所實務訓練。枋寮分局是屏東轄內交通工作最繁重的單位，台1線與台17線匯流的水底寮五岔路口，以及台1線與台9線匯流的楓港路段都在其轄區，種樹百里工程開工後，周末假日及國定例假日幾乎禁休。
許哲瑋一分配就碰上大挑戰，帶隊劉姓警員說，兩人常在五岔路口值勤，當地為疏散車流常實施調撥車道，勤務繁重，碰上例假日連站好幾小時是常態，學弟執行10天疏導勤務，「一脫下口罩我也嚇一跳，色差實在太明顯」。
他笑說，屏東太陽很大，有經驗的會先擦防曬，以免曬傷，「因為太忙忘了交待，以後一定記得。」家住台中的許哲瑋說，以前常跟同學衝墾丁玩，回家也變黑，這次值勤地點離墾丁很近，但卻不是因為旅遊曬黑，更讓人體會交通疏導勤務辛勞，口罩痕算是警職生涯的新手印記，令人印象深刻。
枋寮分局長黃政龍表示，水底寮五岔路口是最重要的車流瓶頸點，感謝同仁全心投入。
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