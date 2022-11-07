與柯志恩英雄所見略同？ 陳其邁首場市場拜票選在天天新市場

選戰進入倒數階段，高雄市長陳其邁將在10日請假全力衝刺，但今天已開始站路口、掃市場，下午陳其邁至三民區天天新黃昏市場拜票，所到之處都有民眾要求合照，展現高人氣，也有熱情攤商送上大蒜、菜頭等預祝陳其邁連任成功。

國民黨高雄市長候選人柯志恩在4天前也與新北市長侯友宜至此拜票。為何首場掃市場選擇天天新？陳其邁笑著說，說來話長，但簡單來說就是依照競總安排，且周一有不少市場休市，天天新未休市，今天選擇到此拜票。陳其邁在市場停留近一小時，展現十足誠意，最後在牛小弟牛排攤與立委李昆澤和議員一起用餐。

陳其邁偕市議員何權峰、康裕成、鄭孟洳等一同拜票，過程中放慢腳步，逐攤與攤商擊拳、請託，對於民眾合照、自拍的要求也來者不拒。陳其邁一遇小孩合照就會請幕僚拿出木製小玩物，親自贈送給小朋友。陳其邁相當受年輕父母歡迎，不少爸媽將孩子推向陳其邁要求合照，也有攤商為了吸引陳其邁目光，將塑膠袋吹氣後打破，巨大的聲響果然吸睛，也嚇人一跳。