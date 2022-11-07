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舊台鐵東港站變身新行政區 縣府斥資3.1億建立體停車場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府斥資3.1億元興建東港行政中心立體停車場今天動土，預定112年底啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府斥資3.1億元興建東港行政中心立體停車場今天動土，預定112年底啟用。圖／屏東縣政府提供

舊台鐵東港站土地都市計畫變更後，屏東東港鎮公所辦公大樓、東港地區縣屬機關聯合辦公大樓、王船文化館、社福館、轉運站等公共設施陸續動工，縣府因應停車需求，斥資3.1億元興建東港行政中心立體停車場今天動土，預定112年底啟用。縣長潘孟安卸任前仍馬不停蹄督促各項工程持續推進，他說，這是對縣民的承諾，也是應負的責任。

潘孟安說，東港鎮為漁港、觀光、人文休閒及民生輸運等多元重鎮，地屬貫南北、承內外的重要樞紐，東港鎮公所辦公大樓、東港地區縣屬機關聯合辦公大樓、王船文化館、社福館、轉運站等公共設施已陸續動工，停車場工程完工後，將可滿足相關停車需求。

他提到，縣府先行籌措經費3億1295萬元興建停車場，並爭取交通部公路總局補助，規畫地上四層立體停車場，267格停車位，包含電動汽車格位27席，不僅能提高洽公民眾的便利性，更可提供來訪遊客的停放，讓更多人享受更好的在地生活及來到屏東旅遊，也期許工程一切平安順利，以不打擾當地居民的方式，工程能如期如質完成。

縣府交通旅遊處處長黃國維說，停車場鄰近屏東縣王船文化博物館及東港社會福利綜合館等，透過立面仿生綠色格柵，象徵東港豐富的海洋資源「黑鮪魚」，並延續王船文化博物館之圓孔形成濺起水花意象亦可創造良好的通風採光，且屋頂造型與太陽能板整合規劃省能綠建築，打造濱海城市新風貌。

他說，停車場除了導入智慧化停車設施及綠能友善設計外，也提供空間多樣化使用，未來一樓空間可提供規劃商店空間供店家進駐，全區導入通用化友善設計，界面銜接處皆以坡道設置，打造無障礙、親子及性別友善空間，希望藉由足夠的停車空間讓在地民眾感受便利性，讓旅客更能有效的規畫旅遊相關動線。

屏東縣政府斥資3.1億元興建東港行政中心立體停車場今天動土，定112年底啟用。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府斥資3.1億元興建東港行政中心立體停車場今天動土，定112年底啟用。記者潘欣中／翻攝

東港 停車場 王船

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