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馬祖解除戰地政務三十周年 辦三十而立系列活動

聯合報／ 記者李成蔭／連江即時報導
今年適逢馬祖戰地政務終止三十週年，連江縣政府這兩日特別以「終止戰地‧三十而立」為題舉辦系列活動。圖／連江縣政府提供
今年適逢馬祖戰地政務終止三十週年，連江縣政府這兩日特別以「終止戰地‧三十而立」為題舉辦系列活動。圖／連江縣政府提供

今年適逢馬祖戰地政務終止三十周年，連江縣政府這兩日特別以「終止戰地‧三十而立」為題舉辦系列活動，包含講座、討論會、論壇、音樂會、特展等活動，一同與民眾探討馬祖的過去與未來，並促進不同世代的對話。

劉增應表示，馬祖走過長達多年的戰地政務，雖然民眾正常生活與公民權利受到限制，但馬祖靠著機遇與努力，慢慢地走出困境，達到現在的成果，機遇就是兩岸情勢逐漸緩和，解除戰地政務恢復地方自治之後，才有機會開始發展；累積30年點滴成果才有今日的茁壯，大家要感恩與惜福。

連江文化處指出，馬祖列島在上個世紀中葉從原來中國大陸沿海眾多邊陲島嶼，偶然統合成為戰地前線；1956年7月，金馬進行戰地政務實驗，實施軍政合一治理制度，直到1992年解除戰地政務。

馬祖的歷史當然不只三十年，但是如果以做為一個具有主體意義與共同體意識的馬祖而言，今年是馬祖真正的而立之年；從過去被賦予角色任務的島嶼轉而追尋自我定義，擁有屬於自己的意志與追求。

馬祖從戰地轉身之後，發展了許許多多的嘗試與努力，學習如何與戰地形塑的島嶼樣態共處、與戰地遺留的困頓和解；學習與不同世代的經驗對話、學習包容與開展更多樣的未來想像。

「終止戰地‧三十而立」系列活動，昨日上午分別由主講者分享馬祖生存姿態（社會篇）、爭取解嚴之路（思潮篇）、馬祖發展軌跡（制度篇）；下午舉辦「終止戰地，三十而立」特展及眾聲平等世界咖啡館，邀請地區青年，文史工作者透過對話尋求共識；晚間則舉辦「生聲不息音樂會」。

今上午舉辦「三十而立論壇」，除總結11月6日世界咖啡館的共識外，更討論馬祖地區聚落保存與社區營造，戰地遺產保存轉譯與再造歷史現場，文化工作倡議與推定等議題，藉由議題分享與討論，藉此促成不同世代間的相互對話、理解與包容，一起創造馬祖更為豐盛美好的未來。

今年適逢馬祖戰地政務終止三十週年，連江縣政府這兩日特別以「終止戰地‧三十而立」為題舉辦系列活動。圖／連江縣政府提供
今年適逢馬祖戰地政務終止三十週年，連江縣政府這兩日特別以「終止戰地‧三十而立」為題舉辦系列活動。圖／連江縣政府提供
今年適逢馬祖戰地政務終止三十週年，連江縣政府這兩日特別以「終止戰地‧三十而立」為題舉辦系列活動。圖／連江縣政府提供
今年適逢馬祖戰地政務終止三十週年，連江縣政府這兩日特別以「終止戰地‧三十而立」為題舉辦系列活動。圖／連江縣政府提供
今年適逢馬祖戰地政務終止三十週年，連江縣政府這兩日特別以「終止戰地‧三十而立」為題舉辦系列活動。圖／連江縣政府提供
今年適逢馬祖戰地政務終止三十週年，連江縣政府這兩日特別以「終止戰地‧三十而立」為題舉辦系列活動。圖／連江縣政府提供
今年適逢馬祖戰地政務終止三十週年，連江縣政府這兩日特別以「終止戰地‧三十而立」為題舉辦系列活動。圖／連江縣政府提供
今年適逢馬祖戰地政務終止三十週年，連江縣政府這兩日特別以「終止戰地‧三十而立」為題舉辦系列活動。圖／連江縣政府提供

馬祖 咖啡館 文史工作者

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